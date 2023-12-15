Такими думками з 24 Каналом поділився політтехнолог Борис Тизенгаузен. Виклики постануть перед нашою державою у 2024 – 2025 роках, коли в багатьох європейських країнах активно триватимуть вибори.
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Які негаразди можуть виникнути
За словами Тизенгаузена, Україна матиме суттєві проблеми з європейським правим крилом, зокрема з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Органом та прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.
Буде тенденція, що прийдуть до влади праві й казатимуть пронаціональні заяви, але вони також є проросійськими. Наприклад, Нідерланди. Ми розуміємо, що проблем додасться,
– наголосив політтехнолог.
Однак Україні потрібно виконати "домашнє завдання" – 7 блоків реформ для членства в ЄС:
- Реформа Конституційного суду.
- Продовження судової реформи.
- Антикорупція.
- Боротьба з відмиванням коштів.
- Втілення антиолігархічного закону.
- Узгодження аудіовізуального законодавства з європейським.
- Зміна законодавства про нацменшини.
"У нас є такий козир. Ми можемо показувати по пунктах, що ми виконали, а що ні. Орбан же хитрий і каже, що з 7 пунктів повністю виконано лише 3. Проте у блоці боротьби з корупцією є конкретні кроки. І взагалі це не їм потрібно, а нам більше. Тому буде у нас багато проблем з Угорщиною, Словаччиною та може ще хтось з'явиться. Але політичне рішення ухвалено. Дорога ще дуже довга", – підкреслив Борис Тизенгаузен.
Україна на шляху до Європейського Союзу
- Прагнення України стати членом Євросоюзу закріплене в Конституції. Рішення ухвалили в 2019 році – через п'ять років після того, як Україна виборола право на європейське майбутнє Революцією Гідності.
- 23 червня 2022 Україна отримала статус кандидатки в члени Євросоюзу. Київ отримав від Брюсселя список необхідних для подальшої євроінтеграції семи реформ.
- 8 листопада 2023 Єврокомісія рекомендувала почати процес переговорів про вступ України до ЄС.
- А вже у четвер, 14 грудня, лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ з Україною та Молдовою.