Це рішення засвідчило, що які б перешкоди не створювала Угорщина, Україна спільно з партнерами досягне результату, сказав 24 Каналу політолог Володимир Фесенко. Як відомо, Віктор Орбан, який виступав проти відкриття переговорів, вийшов із зали під час голосування.

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Однак прем'єр-міністр Угорщини надалі перешкоджатиме Україні.

Орбан може створити проблеми в процесі інтеграції України не тільки в ЄС, а й у НАТО,

– констатував Фесенко.

Зверніть увагу! Віктор Орбан виступав проти початку переговорів про членство України в ЄС, апелюючи до "невиконаних" вимог Єврокомісії. Однак Урсула фон дер Ляєн неодноразово відзначала прогрес Києва в євроінтеграційних реформах.

Заважатиме не лише Орбан

Треба розуміти, що на шляху до ЄС Україна набуде численних конкурентів. Ідеться навіть не про конкретні країни, а про виробників певної продукції в якійсь галузі.

Тому це будуть складні переговори. Нам ще треба зробити дуже багато. Не треба робити висновки, що ми вже в ЄС, ні,

– наголосив Фесенко.

Зверніть увагу! Польські виробники цукрового буряка вимагають заборонити імпорт українського цукру. Вони заявили, що останніми місяцями продукт суттєво здешевшав, що загрожує їхньому бізнесу.

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