Это решение показало, что какие бы препятствия ни создавала Венгрия, Украина совместно с партнерами добьется результата, сказал 24 Каналу политолог Владимир Фесенко. Как известно, Виктор Орбан, который выступал против открытия переговоров, вышел из зала во время голосования.
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Однако премьер-министр Венгрии будет в дальнейшем препятствовать Украине.
Орбан может создать проблемы в процессе интеграции Украины не только в ЕС, но и в НАТО,
– констатировал Фесенко.
Будет мешать не только Орбан
Надо понимать, что на пути в ЕС Украина приобретет многочисленных конкурентов. Речь даже не о конкретных странах, а о производителях определенной продукции в какой-либо отрасли.
Потому это будут сложные переговоры. Нам еще предстоит сделать очень многое. Не надо делать выводы, что мы уже в ЕС, нет,
– подчеркнул Фесенко.
Украина идет в ЕС: последние новости
- Решение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС приняли 26 европейских лидеров. Поскольку Виктор Орбан не оставил своего представителя, когда вышел из зала, процедура голосования абсолютно законна.
- Переговоры по поводу следующих шагов состоятся уже в понедельник, 18 декабря. Вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина сказала, что план работы есть.
- На историческое решение отреагировал президент Владимир Зеленский. По его словам, это победа Украины и Европы, которая "мотивирует, вдохновляет и укрепляет".