Это решение показало, что какие бы препятствия ни создавала Венгрия, Украина совместно с партнерами добьется результата, сказал 24 Каналу политолог Владимир Фесенко. Как известно, Виктор Орбан, который выступал против открытия переговоров, вышел из зала во время голосования.

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Однако премьер-министр Венгрии будет в дальнейшем препятствовать Украине.

Орбан может создать проблемы в процессе интеграции Украины не только в ЕС, но и в НАТО,

– констатировал Фесенко.

Обратите внимание! Виктор Орбан выступал против начала переговоров о членстве Украины в ЕС, апеллируя к "невыполненным" требованиям Еврокомиссии. Однако Урсула фон дер Ляйен не раз отмечала прогресс Киева в евроинтеграционных реформах.

Будет мешать не только Орбан

Надо понимать, что на пути в ЕС Украина приобретет многочисленных конкурентов. Речь даже не о конкретных странах, а о производителях определенной продукции в какой-либо отрасли.

Потому это будут сложные переговоры. Нам еще предстоит сделать очень многое. Не надо делать выводы, что мы уже в ЕС, нет,

– подчеркнул Фесенко.

Обратите внимание! Польские производители сахарной свеклы потребовали запретить импорт украинского сахара. Они заявили, что в последние месяцы продукт существенно подешевел, что угрожает их бизнесу.

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