Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто отреагировал на начало переговоров о вступление Украины в ЕС. Он заявил, что Евросоюз принял "принципиальное" решение по нашему государству, которое якобы не имеет "практического значения".
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Сиярто пригрозил жестким вето
Глава МИД Венгрии заявил, что до сих пор существуют причины, по которым Будапешт все еще не поддерживает начало переговоров по вступлению Украины в ЕС. Он дал понять, что Венгрия может ветировать переговорные процессы.
Если во время подготовки к настоящим переговорам Брюссель захочет навязать в реальные переговорные рамки невыгодные для нас вещи – ну тогда придется использовать жесткое вето.
– заявил Сиярто.
Таким образом, Венгрия может заблокировать переговоры, если сочтет, что они якобы могут нанести Будапешту "убытки".
Что говорят эксперты об отношениях Венгрии и Украины
- Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак не так давно в разговоре с 24 Каналом заявил, что Венгрия ломает много наших планов. Также он может диктовать свои условия и шантажировать. По его мнению, венгерский премьер Виктор Орбан – личный враг Украины.
- Политолог Игорь Рейтерович недавно заявил, что наложенное Венгрией вето на выделение финансовой помощи Украине от ЕС можно будет обойти. Эксперт уверен, что одобрить начало переговоров о вступлении нашего государства в ЕС было гораздо труднее, чем разобраться в этой ситуации.
- Ранее политолог Владимир Фесенко предположил, что Виктор Орбан и дальше будет создавать Украине проблемы. Глава правительства Венгрии будет препятствовать не только нашей евроинтеграции, но и стоять на пути к членству в НАТО.