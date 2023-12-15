Через несколько часов Орбан выдвинул условие по снятию вето – выплатить все замороженные средства для Венгрии. Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, чего ждать Украине от следующего голосования по выделению помощи нашему государству.

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Почему Орбан не будет сопротивляться следующего голосования

На этой неделе Европейская комиссия согласилась высвободить 10 миллиардов евро из 30, замороженных из-за возможных проблем с верховенством права и взяточничеством в Венгрии после изменений в судебной системе страны.

Виктор Орбан отметил, когда лидеры ЕС снова встретятся в начале 2024 года, чтобы рассмотреть пакет 50 миллиардов евро для Украины, Венгрия поначалу убедится, что она получит все собственные средства.

Я убежден, что история по выделению средств Украине будет положительно решена в начале января. Буквально на несколько недель откладывается. Орбану хоть чуть-чуть надо было сохранить лицо и придумать для себя какое-то объяснение, почему решение было проголосовано,

– подчеркнул политолог.

По его мнению, ситуация с выделением финансовой помощи Украине будет намного проще, чем было решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

Заметьте! Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Орбана. Глава МИД заверил, что, несмотря на такие действия премьер-министра Венгрии, деньги все же будут и это не стоит подвергать сомнениям.

"Вето Венгрии при принятии решения по выделению средств в январе можно будет обойти. Хотя, я думаю, что Орбан не будет особо сопротивляться. Он сказал такую ключевую фразу, что ему нужно увидеть лучшее и более обоснованное предложение. Вероятно, к началу января он его получит также Венгрии еще разблокируют деньги и процесс выделения средств Украине сдвинется с места, – подчеркнул Игорь Рейтерович.

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