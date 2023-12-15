Через несколько часов Орбан выдвинул условие по снятию вето – выплатить все замороженные средства для Венгрии. Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, чего ждать Украине от следующего голосования по выделению помощи нашему государству.
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Почему Орбан не будет сопротивляться следующего голосования
На этой неделе Европейская комиссия согласилась высвободить 10 миллиардов евро из 30, замороженных из-за возможных проблем с верховенством права и взяточничеством в Венгрии после изменений в судебной системе страны.
Виктор Орбан отметил, когда лидеры ЕС снова встретятся в начале 2024 года, чтобы рассмотреть пакет 50 миллиардов евро для Украины, Венгрия поначалу убедится, что она получит все собственные средства.
Я убежден, что история по выделению средств Украине будет положительно решена в начале января. Буквально на несколько недель откладывается. Орбану хоть чуть-чуть надо было сохранить лицо и придумать для себя какое-то объяснение, почему решение было проголосовано,
– подчеркнул политолог.
По его мнению, ситуация с выделением финансовой помощи Украине будет намного проще, чем было решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.
"Вето Венгрии при принятии решения по выделению средств в январе можно будет обойти. Хотя, я думаю, что Орбан не будет особо сопротивляться. Он сказал такую ключевую фразу, что ему нужно увидеть лучшее и более обоснованное предложение. Вероятно, к началу января он его получит также Венгрии еще разблокируют деньги и процесс выделения средств Украине сдвинется с места, – подчеркнул Игорь Рейтерович.
Помощь от ЕС для Украины: что известно
- Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что после того, как Венгрия сорвала соглашение Европейского Союза о выделении Украине 50 миллиардов евро из бюджета ЕС, лидеры ЕС решили вернуться к обсуждению этого вопроса в январе.
- Недавно Еврокомиссия предложила увеличить общий бюджет Евросоюза на 66 миллиардов евро для покрытия расходов на следующие 4 года, часть из которых пойдет на финансовую поддержку Украины в 50 миллиардов евро.
- 3 октября Европарламент поддержал инициативу, которая предусматривает создание Украинского фонда – нового финансового инструмента для Украины в объеме до 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 год.
- Впоследствии Венгрия предложила членам ЕС разделить пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро и сначала предоставить только половину принятой суммы.