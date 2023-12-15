Венгрия наложила вето на принятие бюджетного решения ЕС, включающего среднесрочную программу помощи Украине. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Орбана.
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Реакция Кулебы
Дмитрий Кулеба заверил, что, несмотря на такие действия Орбана, деньги все же будут и это не стоит подвергать сомнениям. Он отметил продолжение финансовой и макрофинансовой поддержки со стороны ЕС.
Глава МИД Украины подчеркнул, что есть вопрос только в том, будет ли это консенсусная программа, которую утвердят все государства-члены Европейского Союза, и Венгрия в том числе будет туда вкладывать свою долю, или это будет программа, утвержденная отдельно без Венгрии.
По словам Кулебы, поскольку единство ЕС – источник их силы, они до последнего будут пытаться запустить программу консенсуса.
Но если все-таки Виктор Орбан упрется в этот вопрос, то есть 100% понимание, как запустить эту программу без консенсуса. Те государства, которые готовы вкладывать деньги, создадут коалицию и будут через механизмы ЕС давать их Украине. Это не затянется, условно говоря, к лету следующего года. Это будет в начале года,
– объяснил глава украинского МИД.
Министр также уточнил, что речь идет о тех же 50 миллиардах евро. Он отметил, что в настоящее время сама сумма остается неизменной.
Что этому предшествовало: коротко
- В Брюсселе 14 – 15 декабря проходит саммит стран Европейского Союза. В рамках саммита обсуждался вопрос финансирования Украины. Однако Венгрия наложила вето на долгосрочную программу бюджетной помощи Украине, в рамках которой должны выделить 50 миллиардов евро. Этот вопрос повторно рассмотреть смогут в начале 2024 года.
- 25 стран выступили за выделение помощи и только одна страна была против этого решения. Шарль Мишель не называл страну, не поддержавшую соответствующего решения, однако впоследствии Орбан сам сообщил, что именно Венгрия наложила вето. Он отметил наложение вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета.
- Тем не менее, в Европейском Союзе уверяют, что смогут принять пакет многомиллиардной помощи и выделить поддержку Украине. Мишель подчеркнул, что Европарламент способен принимать единодушные решения.