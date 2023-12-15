Венгрия наложила вето на принятие бюджетного решения ЕС, включающего среднесрочную программу помощи Украине. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Орбана.

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Реакция Кулебы

Дмитрий Кулеба заверил, что, несмотря на такие действия Орбана, деньги все же будут и это не стоит подвергать сомнениям. Он отметил продолжение финансовой и макрофинансовой поддержки со стороны ЕС.

Глава МИД Украины подчеркнул, что есть вопрос только в том, будет ли это консенсусная программа, которую утвердят все государства-члены Европейского Союза, и Венгрия в том числе будет туда вкладывать свою долю, или это будет программа, утвержденная отдельно без Венгрии.

По словам Кулебы, поскольку единство ЕС – источник их силы, они до последнего будут пытаться запустить программу консенсуса.

Но если все-таки Виктор Орбан упрется в этот вопрос, то есть 100% понимание, как запустить эту программу без консенсуса. Те государства, которые готовы вкладывать деньги, создадут коалицию и будут через механизмы ЕС давать их Украине. Это не затянется, условно говоря, к лету следующего года. Это будет в начале года,

– объяснил глава украинского МИД.

Министр также уточнил, что речь идет о тех же 50 миллиардах евро. Он отметил, что в настоящее время сама сумма остается неизменной.

Что этому предшествовало: коротко