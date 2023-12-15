Угорщина наклала вето на ухвалення бюджетного рішення ЄС, яке включало б середньострокову програму допомоги Україні. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на таке рішення Орбана.

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Реакція Кулеби

Дмитро Кулеба запевнив, що попри такі дії Орбана гроші все ж будуть і це не варто піддавати сумнівам. Він зазначив про продовження фінансової та макрофінансової підтримки з боку ЄС.

Очільник МЗС України наголосив, що є питання лише в тому, чи це буде консенсусна програма, яку затвердять всі держави-члени Європейського Союзу, і Угорщина в тому числі буде туди вкладати свою частку, чи це буде програма, затверджена окремо без Угорщини.

За словами Кулеби, оскільки єдність ЄС – це джерело їхньої сили, вони до останнього будуть намагатися запустити програму консенсусу.

Але якщо все таки Віктор Орбан упреться в це питання, то є 100% розуміння, як запустити цю програму без консенсусу. Ті держави, які готові вкладати гроші, створять коаліцію, і будуть через механізми ЄС їх давати Україні. Це не затягнеться, умовно кажучи, до літа наступного року. Це буде на початку року,

– пояснив очільник українського МЗС.

Міністр також уточнив, що йдеться про ті самі 50 мільярдів євро. Він зауважив, що наразі сама сума залишається незмінною.

Що цьому передувало: коротко