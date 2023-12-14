Главным оппонентом украинских вопросов остается премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Ведущий 24 Канала Алексей Печий отметил, что именно поэтому день начался не с классического прохождения европейских лидеров по красной дорожке и общения с прессой, а с закрытого завтрака.

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Так, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Евросовета Шарль Мишель пытались убедить премьера Венгрии Виктора Орбана занять более мягкую позицию по украинским вопросам. Скорее всего, окончательно его убедить все же не удалось.

Вопрос переговоров о вступлении Украины в ЕС

Фактическое большинство стран выступает за открытие переговоров о членстве Украины в ЕС, но позиция Виктора Орбана остается непоколебимой. Он апеллирует к юридическим процедурам и постоянно повторяет, что Украина не выполнила все семь требований, но не уточняет, какие именно.

Обратите внимание! Еврокомиссия еще 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, отметив прогресс в реформах. В то же время Урсула фон дер Ляйен выразила "дополнительные ожидания" по борьбе с коррупцией и олигархами, а также по улучшению прав нацменьшинств.

После этого Киев принял законы о САП, НАБУ и образовании для нацменьшинств, а также зарегистрировал законопроект о лоббировании. Итак, наша страна фактически выполнила все поставленные требования.

"Расширение – это юридически детализированный процесс, основанный на заслугах и имеющий ряд предпосылок. Украина не выполнила три из семи предварительных условий. Теперь нет причины вести переговоры о членстве Украины, даже не стоит договариваться", – считает Орбан.

В кулуарах раздаются тезисы о том, что Орбан изрядно надоел лидерам ЕС, но такова уж демократия. Убедить кого-либо можно только путем аргументированных дебатов.

Вопрос макрофинансовой помощи

Лидеры европейских стран, в том числе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, осознают свою роль в помощи Украине на фоне сложной внутриполитической ситуации в США. Однако премьер-министр Венгрии выступает против выделения финансовой поддержки Украине на несколько лет вперед.

Деньги для Украины в ближайшей перспективе уже есть в бюджете ЕС. Если мы хотим давать больше денег на больший срок, мы должны искать эти деньги вне бюджета ЕС,

– подчеркнул Орбан.

Накануне появилась надежда, что его позиция может измениться. Стало известно, что Еврокомиссия разблокировала для Венгрии 10 миллиардов евро, замороженные за нарушение верховенства права. Однако сегодня Орбан говорит, что это совершенно не связанные вопросы.

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