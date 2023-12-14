Об этом свидетельствуют итоги опроса Евробарометра, результаты которого опубликовали на сайте Европейского Союза. Опрос проводился с 23 октября по 15 ноября 2023 года в 27 странах-членах ЕС и в нем принял участие 26 471 гражданин. Кроме того, полученные результаты также сравнили с опросом, который проводили в мае – июне 2023 года, передает 24 Канал.

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О чем свидетельствуют результаты опроса

По результатам опроса, 9 из 10 граждан ЕС поддерживают предоставление гуманитарной помощи Украине – 89% опрошенных. По сравнению с прошлым опросом поддержка в этом вопросе даже выросла на 1%.

За продление финансовой поддержки выступают 72% опрошенных, а за оказание военной помощи – 60% граждан Евросоюза. Стоит отметить, что количество выступающих категорически против предоставления оружия не изменилось – лишь 14% от числа опрошенных.

Результаты этого опроса также продемонстрировали высокий уровень поддержки на пути вступления в ЕС (поддерживает 61%), а более 84% европейцев – согласны с приемом в ЕС людей, которые спасаются от войны.

Хотя российские пропагандисты пытаются вбрасывать фейки, мол, в ЕС "устали от войны" и уровень поддержки вроде бы уменьшается. Однако реальные данные говорят об обратном – в Европе продолжают поддерживать Украину, а количество выступающих против любой помощи – либо не меняется, либо уменьшается.



Изменился ли уровень поддержки Украины в Европе / результаты опроса Евробарометра

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