Об этом свидетельствуют итоги опроса Евробарометра, результаты которого опубликовали на сайте Европейского Союза. Опрос проводился с 23 октября по 15 ноября 2023 года в 27 странах-членах ЕС и в нем принял участие 26 471 гражданин. Кроме того, полученные результаты также сравнили с опросом, который проводили в мае – июне 2023 года, передает 24 Канал.
Важно Украина не останется без поддержки: как США помогут Украине, даже если провалят голосование
О чем свидетельствуют результаты опроса
По результатам опроса, 9 из 10 граждан ЕС поддерживают предоставление гуманитарной помощи Украине – 89% опрошенных. По сравнению с прошлым опросом поддержка в этом вопросе даже выросла на 1%.
За продление финансовой поддержки выступают 72% опрошенных, а за оказание военной помощи – 60% граждан Евросоюза. Стоит отметить, что количество выступающих категорически против предоставления оружия не изменилось – лишь 14% от числа опрошенных.
Результаты этого опроса также продемонстрировали высокий уровень поддержки на пути вступления в ЕС (поддерживает 61%), а более 84% европейцев – согласны с приемом в ЕС людей, которые спасаются от войны.
Хотя российские пропагандисты пытаются вбрасывать фейки, мол, в ЕС "устали от войны" и уровень поддержки вроде бы уменьшается. Однако реальные данные говорят об обратном – в Европе продолжают поддерживать Украину, а количество выступающих против любой помощи – либо не меняется, либо уменьшается.
Изменился ли уровень поддержки Украины в Европе / результаты опроса Евробарометра
Партнеры продолжают оказывать помощь: последние новости
- Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским объявил о выделении 200 миллионов долларов в помощь Украине. Что именно войдет в новый пакет помощи, президент США не стал уточнять.
- После встречи с Байденом Зеленский прибыл с официальным визитом в Норвегию. После переговоров страна объявила о дополнительной финансовой и гуманитарной помощь в размере 800 миллионов долларов. Известно, что в пакет помощи будут включены дополнительные системы ПВО NASAMS.
- Кроме того, Великобритания и Норвегия на днях объявили о создании морской коалиции для Украины. В рамках инициативы партнеры будут передавать на нужды ВСУ корабли. Как сообщили в Британии, Украине передадут два корабля для разминирования класса Sandown.