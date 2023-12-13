Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере рассказал о дополнительном финансировании во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Финансирование для Украины

Норвегия предоставит Украине дополнительную финансовую и гуманитарную помощь в размере 800 миллионов долларов.

Сегодня Норвегия объявляет дополнительную четкую поддержку Украине. Хочу поделиться с вами этой информацией. Украинское правительство должно платить медсестрам, врачам, учителям и другим работникам,

– заявил Стере.

Норвежский премьер отметил, что таким образом они помогут с 1 млрд долларов поддержки от США на 2023 год, который уже заканчивается. По его словам, Норвегия будет поддерживать украинский народ в борьбе с Россией с первых месяцев 2024 года.

Что войдет в пакет помощи

Предусматривается предоставление финансовой поддержки для обеспечения расходов на образование, здравоохранение и выплату пенсий в целом. В начале 2024 года также будет предоставлено более 250 миллионов евро для функционирования сферы образования и здравоохранения через фонд URTF под эгидой Всемирного банка.

28 миллионов евро предусмотрено на дальнейшее усиление противовоздушной обороны.

Кроме того, Норвегия предоставит Украине систему ПВО NASAMS. Некоторые из них отправят из собственных складов страны, а другие закажут у производителей для доставки позже.

Также значительная часть средств будет заложена на усиление возможностей оборонной промышленности, чтобы для Украины производили больше снарядов и ракет.

В то же время предусмотрена "зимняя" гуманитарная программа ООН для Украины, предназначенная для обеспечения приютом, базовыми вещами и едой людей, которые в результате остались без крыши над головой.

Это финансирование будет предоставлено дополнительно к помощи, анонсированной ранее в течение 2023 года.

Что этому предшествовало