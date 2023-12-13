Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере розповів про додаткове фінансування під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

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Фінансування для України

Норвегія надасть Україні додаткову фінансову та гуманітарну допомогу у розмірі 800 мільйонів доларів.

Сьогодні Норвегія оголошує чітку додаткову підтримку Україні. Хочу з вами поділитися цією інформацією. Український уряд має платити медсестрам, лікарям, вчителям та іншим працівникам,

– заявив Стере.

Норвезький прем'єр зазначив, що таким чином вони допоможуть із 1 млрд доларів підтримки від США на 2023 рік, який уже закінчується. За його словами, Норвегія продовжуватиме підтримувати український народ у боротьбі із Росією з перших місяців 2024 року.

Що увійде в пакет допомоги

Передбачається надання фінансової підтримки для забезпечення видатків на освіту, охорону здоров’я та виплату пенсій загалом. На початку 2024 року також буде надано понад 250 мільйонів євро для функціонування сфери освіти та охорону здоров'я через фонд URTF під егідою Світового банку.

28 мільйонів євро передбачено на подальше посилення протиповітряної оборони.

Крім того, Норвегія надасть Україні системи ППО NASAMS. Деякі з них надішлють з власних складів країни, а інші замовлять у виробників для доставки пізніше.

Також значну частину коштів буде закладено на співфінансування посилення спроможностей оборонної промисловості, щоб для України виробляли більше снарядів та ракет.

Водночас передбачено "зимову" гуманітарну програму ООН для України, що призначена для забезпечення прихистком, базовими речима та їжею людей, які через війну залишились без даху над головою.

Це фінансування буде надане додатково до допомоги, анонсованої раніше протягом 2023 року.

Що цьому передувало