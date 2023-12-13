У вівторок 12 грудня президент США Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським оголосив про новий пакет військової допомоги. У Пентагоні зазначили, що це вже 53 транш із запасів Міноборони, який адміністрація Байдена виділила Україні із серпня 2021 року.

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Що увійшло в новий пакет допомоги від США

Поміж усього новий пакет включає засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та допоміжне обладнання.

Загалом США надасть Україні:

ракети AIM-9M для протиповітряної оборони,

компоненти системи протиповітряної оборони,

додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS,

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM,

ракети з оптичним відстеженням і наведенням по дроту (TOW) для ураження бронетехніки,

протитанкові системи Javelin та AT-4,

понад 4 мільйони набоїв для стрілецької зброї,

боєприпаси для руйнування перешкод,

обладнання для захисту критично важливої інфраструктури, запасні запчастини, генератори та інше допоміжне устаткування.

Цей пакет може стати останнім

12 грудня Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що якщо Конгрес США не ухвалить рішення щодо надання додаткової допомоги для України, це буде один з останніх пакетів допомоги.

Сполучені Штати та коаліція з понад 50 країн, яку ми зібрали, продовжують надавати важливу підтримку українським силам. Однак, якщо Конгрес не вживе заходів для ухвалення додаткової допомоги, це буде один з останніх пакетів допомоги у сфері безпеки, які ми зможемо надати Україні,

– заявив Ентоні Блінкен.

Він закликав Конгрес просувати продовжити допомогу для України зазначивши, що це входить і в інтереси національної безпеки США.

Чому допомога для України вигідна США

У Пентагоні зазначили, що допомога для України це вклад і в безпеку США. Адже вона стримує агресорів в інших частинах світу і розвиває оборонно-промислову базу Сполучених Штатів.

Військова допомога Україні залишається розумною інвестицією в нашу національну безпеку. Вона стримує потенційну агресію в інших частинах світу, водночас зміцнює нашу оборонно-промислову базу та створює висококваліфіковані робочі місця для американців,

– мовиться в повідомленні.

Зазначимо, під час брифінгу 12 грудня Байден повідомив про те, що США хочуть, аби Україна перемогла у війні й захистила свій суверенітет.

За словами президента США, обидві партії підтримують Україну, а кількість республіканців, які виступають проти допомоги, невелика. Він зазначив, що розмови про фінансування України продовжуються.

Ентоні Блінкен також сказав, що перемовини з Конгресом тривають.