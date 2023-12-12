Щоб виколупати ворога звідти, потрібна далекобійна зброя, сказав 24 Каналу експрацівник СБУ Іван Ступак. Оскільки керівництво України натепер перебуває в США, йому, можливо, вдасться домовитись про відповідне постачання.
Читайте також Бункери як квартири: росіяни збудували величезну лінію оборони на Півдні
"Треба щось далекобійне, чим можна виколупувати росіян з тих бункерів, які вони нарили, наприклад, на Запорізькому напрямку. Треба якось знищувати ці монументальні споруди", – зазначив Ступак.
Ракети й авіація
Україна потребує спеціальних авіаційних бомб або ракет й авіації, яка їх нестиме.
Нам потрібні ці комплекси ATACMS, про які ми вже язики зчесали,
– наголосив Ступак.
На теперішньому етапі війни дальності в 160 кілометрів задосить.
Якщо говорити про авіацію, то треба не лише винищувачі F-16, а й гелікоптери, зокрема Globemaster. Однак для них немає відповідної інфраструктури, у яку б не влучив ворог.
"У нас взагалі немає аеродромів, які не прострілюються, навіть на Заході України. Один "Шахед" – і цього Globemaster просто немає", – пояснив Ступак.
Наступ України пішов не за планом: останні новини
- У The Washington Post опублікували розлогий матеріал про перебіг наступу України влітку 2023 року. Попередньо узгоджений з американськими колегами план був недосконалий, тому головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний змінив його.
- Ексочільник НАТО Андерс Расмуссен вважає, що головна причина повільного наступу України полягає у зволіканні Заходу з постачанням потрібної зброї. Росіяни цим скористались для зміцнення своєї оборони.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна готує бригади для нового наступу. Водночас будь-яке зволікання дає Росії шанс на перегрупування й підготовку.