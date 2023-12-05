Власне через це головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному довелося змінювати тактику всієї операції. Журналісти також стверджують, що контрнаступ "приніс невеликі досягнення Україні".

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Журналісти WP написали, що контрнаступ ЗСУ пішов не за планом

Під час підготування свого матеріалу журналісти The Washington Post провели діалоги з понад 30 видатними посадовцями з України, Сполучених Штатів, європейських країн і Росії. Крім того, вони опитали понад 20 офіцерів і солдатів, які беруть активну участь у бойових діях на передовій.

Автори зазначили, що готуючись до наступу навесні 2022 року, американські, британські та українські військові брали участь у серії з восьми військових ігор, використовуючи карти для ретельної розробки стратегії своєї кампанії. Однак було помічено, що оцінка Вашингтона щодо швидкої трансформації українських сил у війська західного типу була помилковою. Крім того, як зазначає видання, негативним фактором виявилася відсутність у Києві сучасної бойової авіації.

Журналісти наголосили, що між американськими та українськими військовими існували помітні відмінності, що охоплювали як тактичні, так і стратегічні аспекти контрнаступу. Так, у Пентагоні наголошували на необхідності якнайшвидшого початку операції, щоб не допустити посилення російських військ і зміцнення ними рубежів оборони. Водночас українське командування виступало за відстрочення початку наступу, прагнучи придбати додаткове озброєння та надати військам достатньо часу для підготовки.

За словами журналістів WP, прагнучи істотно просунутися проти російської оборони, американські військові покладали великі надії на прорив головного удару України, якому сприяло значне постачання техніки. Наголошуючи на важливості якнайшвидшого виходу до Азовського моря, американські військові виступали за потужний удар у південному напрямку. Проте українське командування обрало комплексний підхід, завдаючи ударів не лише на півдні, а й у районі Бахмута.

Згідно з твердженнями, після початку наступу українське командування утрималося від організації рішучого прориву, побоюючись зазнати значних втрат. Примітно, що деякі українські військовослужбовці в розмовах з виданням стверджують, що реальність війни не відповідає теоретичним очікуванням, насамперед через появу сучасних руйнівних засобів на зразок керованих безпілотників.

Крім того, журналісти зазначили, що збройні сили Сполучених Штатів і України не змогли повністю оцінити оборонні можливості російських військ. Вважається, що росіяни застосували значну кількість мін і розгорнули значну кількість солдатів, навіть шляхом серйозних втрат серед особового складу. За даними розвідки США, шанси на успіх наступу оцінювалися приблизно рівними – 50 на 50.

Київ і Вашингтон недооцінив зусилля Москви

У статті журналісти WP також зазначили, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відіграв ключову роль у процесі ухвалення рішень щодо наступу. Позицію генерала щодо важливості боротьби за Бахмут підтримав і президент Володимир Зеленський.

Колишній український високопоставлений чиновник, який брав участь у стратегічному плануванні наступу, повідомив, що початок операції спочатку планувалося провести у травні. Однак численні перешкоди, включно з нібито неякісним обладнанням, наданим західними країнами, і несприятливі погодні умови, завадили своєчасному виконанню військового маневру.

У Washington Post також наголосили, що на перших етапах наступу українські війська зазнали значних втрат у техніці, зокрема знищено близько 20 БМП Bradley та шість танків Leopard. До того ж наявність мінних полів і сильний вогонь російської артилерії створювали значні проблеми.

Відтак, головнокомандувач ЗСУ Залужний ухвалив рішення припинити спроби проникнення механізованих сил у район Роботиного Запорізької області. Натомість наступальна стратегія перейшла до опори на піхотні частини. Однак, попри ці зусилля, українські війська, за словами авторів матеріалу, не змогли прорвати лінію російської оборони, досягнувши лише незначного просування приблизно на 10 - 15 кілометрів. Цей результат не відповідає початковому плану, який передбачав значно більший прогрес у перший день наступу.

У жовтні 2023 року російські війська розпочали наступ на Авдіївку в Донецькій області. Згодом сюди перекинули 47 бригаду ЗСУ, яка воювала у Запорізькій області й починала там контрнаступ. У Washington Post зазначили, що це свідчило про зупинку наступу України. Крім того, Залужний, відверто визнав у розтиражованій статті для The Economist, що зараз на фронті виник позиційний глухий кут.

У матеріалі також мовиться, що Сполучені Штати та їхні союзники запевнили Україну у непохитній підтримці, пообіцявши надати допомоги "стільки, скільки буде потрібно". Однак наголошується, що остаточне визначення умов миру з Росією лежить виключно на Києві.

Варто зазначити, що українські та американські офіційні особи утрималися від коментарів щодо матеріалу Washingyon Post, зберігаючи офіційне мовчання.