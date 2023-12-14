Про це свідчать підсумки опитування Євробарометра, результати якого опублікували на сайті Європейського Союзу. Опитування проводили з 23 жовтня до 15 листопада 2023 року у 27 країнах-членах ЄС й у ньому взяло участь 26 471 громадянин. Крім того, отримані результати також порівняли з опитуванням, яке проводили у травні – червні 2023 року, передає 24 Канал.
Важливо Україна не лишиться без підтримки: як США допоможуть Україні, навіть якщо провалять голосування
Про що свідчать результати опитування
За результатами опитування, 9 з 10 громадян ЄС підтримують надання гуманітарної допомоги Україні – 89% опитаних. У порівнянні з минулим опитуванням, підтримка у цьому питанні навіть зросла на 1%.
За продовження фінансової підтримки виступають 72% опитаних, а за надання військової допомоги – 60% громадян Євросоюзу. Варто наголосити, що кількість тих, хто виступає категорично проти надання зброї, не змінилася – лише 14% від кількості опитаних.
Результати цього опитування також продемонстрували високий рівень підтримки на шляху до вступу до ЄС (підтримує 61%), а понад 84% європейців – згодні з прийомом до ЄС людей, які рятуються від війни.
Хоча російські пропагандисти намагаються вкидувати фейки, мовляв, у ЄС "втомилися від війни" й рівень підтримки буцімто зменшується. Проте реальні дані говорять про зворотнє – у Європі продовжують підтримувати Україну, а кількість тих, хто виступає проти будь-якої допомоги, – або не змінюється, або зменшується.
Чи змінився рівень підтримки України в Європі / результати опитування Євробарометра
Партнери продовжують надавати допомогу: останні новини
- Джо Байден на зустрічі з Володимиром Зеленським оголосив про виділення 200 мільйонів доларів на допомогу Україні. Що саме ввійде до нового пакету допомоги, президент США не став уточнювати.
- Після зустрічі з Байденом Зеленський прибув з офіційним візитом до Норвегії. Після переговорів країна оголосила про додаткову фінансову та гуманітарну допомогу у розмірі 800 мільйонів доларів. Відомо, що до пакета допомоги увійдуть додаткові системи ППО NASAMS.
- Крім того, Велика Британія та Норвегія днями оголосили про створення морської коаліції для України. У рамках ініціативи партнери передаватимуть на потреби ЗСУ кораблі. Як повідомили у Британії, Україні передадуть два кораблі для розмінування класу Sandown.