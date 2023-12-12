Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він переконаний, що ситуацію із голосуванням у Конгресі щодо допомоги Україні не варто драматизувати.
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Яким може бути запасний варіант
Якщо до виходу на різдвяні канікули конгресмени не зможуть проголосувати комплексний пакет допомоги Байдена на 111 мільярдів доларів, то ухвалення цього рішення перенесуть на січень 2024 року.
Існує така річ, як екстренні пакети допомоги, які Білий Дім може виділяти (без погодження із Конгресом – 24 Канал),
– зазначив Тизенгаузен.
На початку грудня саме в такий спосіб, за повідомленням Reuters, США надали Ізраїлю 14 тисяч танкових снарядів. Саме тому Україна не залишиться без американської допомоги.
"Питання не стоїть, чи проголосують (конгресмени допомогу Україні – 24 Канал), чи не проголосують. Питання лише в тому, коли це станеться. В тому, що Україні потрібна допомога, впевнені і республіканці, і демократи", – зауважив політтехнолог.
Дискусії щодо великого пакету допомоги Україні
- На початку грудня з адміністрації Байдена почали лунати сигнали про те, що без ухвалення допомоги Україні до кінця 2023 року Збройні Сили можуть зазнати поразки на полі бою.
- Однак дискусія щодо ухвалення допомоги України впирається у неможливість знайти компроміс стосовно заходів для протидії нелегальній міграції. Демократи заявляли, що готові до поступок, а республіканці – що розуміють важливість підтримки України. Однак поки що сторони не просунулись у домовленостях.
- Важливим аргументом на користь надання допомоги Україні є інформація про те, що майже 90% з 68 мільярдів доларів, які США виділили на військову допомогу Україні, були спрямовані на виробництво нової зброї, що є вигідним для економіки Штатів.