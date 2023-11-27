Россия, Китай и Турция недавно стали главными стратегическими партнерами-единомышленниками Венгрии. И речь не о дешевых энергоносителях или других экономических выгодах, как можно было бы подумать. Это, скорее, следствие такого партнерства, основанного на общих ценностях и видении будущего Европы и мира.



Все эти страны объединяет стремление изменить мир под свои "стандарты демократии", и вообще изменить мировой порядок "под себя", а при случае захватить и аннексировать новые территории под лозунгами восстановления исторической справедливости. 24 Канал напоминает читателям, что же в действительности скрывается за имперской политикой Будапешта.

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Кремль, который после развала Советского Союза вел агрессивную политику, еще в 90-х создавал свои прокси на территории бывших союзных республик, впоследствии в 2008 году напал на Грузию. А позже, почувствовав безнаказанность, вторгся в Украину, оккупируя территории и "оформляя" это в своей так называемой конституции.

Китай тоже не слишком маскирует свои намерения по Тайваню, а Турция все откровеннее выдвигает свои претензии на некоторые греческие острова. Конечно, Венгрия также имеет свой список территориальных претензий практически ко всем своим соседям, включая Украину.

Травма древности

Историки называют это "травмой Трианонского договора", подписанного более 100 лет назад по итогам Первой мировой войны.

Согласно этому договору территория тогдашнего королевства Венгрии (как части Австро-Венгерской империи) была уменьшена почти втрое. "Травма" исторической древности глубоко залегла в менталитет большинства венгров.

Настолько глубоко, что упоминание об этом есть буквально в первых предложениях венгерской конституции (и, хотя, дословно там речь идет об осуждении диктатуры ХХ века, сначала подчеркивается территория Венгерского государства "основанной тысячу лет назад королем Иштваном").

"4 июня 1920 года (дата подписания Трианонского договора) состоялись похороны Венгрии", – именно так считает большая часть венгерского общества до сих пор. Королевство, являвшееся частью империи, развязавшей Первую мировую войну, было "наказано" победителями – странами Антанты, и должно было пострадать за развязывание агрессивной войны, за миллионы убитых и ужасные разрушения, вызванные ею.



Венгерская делегация покидает Большой Трианонский дворец в Версале после подписания договора, 1920 год / фото из архива Gallica Digital Library

Прошло более 100 лет с тех пор, но идеи ревизионизма в Венгрии живы, как никогда раньше, в частности благодаря политикам, находящимся здесь у власти последние полтора десятилетия.

Итак, более века назад треть территории королевства отошла к Румынии (в том числе Трансильвания), значительная территория на севере стала частью Чехословакии (в том числе Закарпатье), а выход к морю был отрезан передачей территории искусственно созданному королевству сербов, хорватов и черногорцев.

Главными идеологами такого "наказания" были французы, считавшие, что отрезанное от моря, лишенное огромных природных ресурсов и со значительными ограничениями территорий, королевство Венгрии навсегда будет лишено агрессии. Тогдашние французские политики даже не подозревали, кто придет к власти через 90 лет.

Приход к власти 2.0 и "новая демократия от Орбана"

Орбан победил на выборах и стал главой правительства Венгрии во второй раз в 2010 году, после скандала с утечкой записей высказываний предыдущего премьера на заседании правительства.

Справочно! Тогдашний руководитель правительства Дюрчань говорил, что он и его правительство "врут людям с утра до вечера и даже ночью, потому что так им нравится", впоследствии была утечка записей и это повлекло массовые протесты, а затем и выборы.

Итак, после победы во главе партии "Фидес" на внеочередных выборах в парламент (коалиция Фидес – УХС получила 262 из 386 мест), придя к власти в 2010 году во второй раз (первый поход во власть и премьерство были с 1998 по 2002 год) , Орбан взялся строить демократию в Венгрии на новый лад – такой, который позволит закрепиться во власти на многие годы.

Нам не нужна либеральная демократия,

– говорил Орбан, уверяя всех, что такой тип демократии уже своё отжил.

Обратите внимание! Орбан, получивший образование в Оксфорде благодаря Соросу, стал едва ли не величайшим его критиком и даже врагом, обвиняя Запад и его стандарты либеральной демократии, основанной на принципах равного доступа, верховенства права и свободы слова и прессы.

Новая "демократия от Орбана" очень напоминала то, что уже происходило в России. Исходя из первого опыта похода к власти, Орбан понял, что ему нужен был новый режим правления, позволяющий управлять страной на свой лад. "Гибридный авторитарный режим", как его назвала известная венгерская политолог Рита Перинтфолви.

Менять конституцию страны без референдума в 2011 году, менять государственные символы (герб и флаг) на те, которые отражают новую национальную доктрину выписанную на свой лад, и вообще делать все, что угодно как во внутренней так и во внешней политике – все это стало возможным для Орбана.

Прежде всего, нужно было взять под контроль независимые медиа – они мешали править страной, уже ставшей частью ЕС и НАТО. Поэтому влиятельные медиа или покупали как, например, оппозиционную газету Nepszabadsag, сайты Origo и Index, или… закрывали, если они не соглашались сотрудничать.

Вам это тоже напоминает "российский опыт" с независимыми (неподконтрольными) НТВ и другими мощными медиаресурсами, которые за сжатые сроки стали частью медийной империи "Газпрома"? Любое расследование в отношении министров или высокопоставленных должностных лиц, злоупотреблявших властью, приводило к судебной волоките.



Орбан на стороне Москвы, а не Украины / фотоколлаж direkt36.hu

Орбан пошел еще дальше, создав специальный некоммерческий фонд KESMA, щедро финансируемый из бюджета, и в который "в один прекрасный день" 2018 года владельцы 476 частных медиа "бесплатно передали" свои компании.

Далее Орбану нужны были контролируемые олигархи, которые обеспечивали нужные ресурсы, получая от государства самые выгодные отрасли, ресурсы и контракты, скупали и контролировали СМИ и вообще решали любые "нужные" вопросы. И главным из таких олигархов стал бесспорно Лоринц Месарош – "газовик", прошедший карьерный путь от слесаря до самого богатого венгра и одного из ТОП богачей списка Forbes.

НСС как новый социальный договор

Для успешного воплощения всех планов Орбана требовалась абсолютная и контролируемая власть. Прежде всего – силовые органы и вообще любые государственные служащие. И он создал новую "экосистему абсолютной власти" – Национальную Систему Сотрудничества (НСС – NER аббревиатура на венгерском).

Фактически это новый общественный договор, новая парадигма существования венгерского общества, новое измерение "специфической демократии от Орбана". Согласно НСС всем, кто находится на государственной службе или содержании из государственного бюджета, запрещено критиковать власть.

Вам это тоже напоминает ситуацию с искренне прикормленными силовиками и российскими госслужащими? Эта челядь в России уже давно складывает остов, на который опирается власть. Такая декоративная демократия с формальными выборами и многопартийностью уже давно превратилась в однопартийную автократию, как и в России, где балом правит путинская "Единая Россия".

Независимое образование

Более того, НСС затронула и образование на всех уровнях – преподавателям нельзя выбирать курс учебной программы, а в учебниках появилась откровенная политическая демагогия, даже для маленьких детей в школах. То же и на уровне высшего образования (после приватизации государственных университетов) – их управление происходит через специальные фонды.

Из 38 государственных независимых университетов осталось не более 5. Управление этими фондами полностью в руках кадров "Фидес", и их не удастся устранить даже после смены правительства. У науки больше нет независимости, университетские курсы запрещены, а университеты подвергаются гонениям.

Стоит отметить, что многие венгры испытывают "испанский стыд" за свое правительство и ситуацию, к которой привел страну Виктор Орбан. Но протесты, к которым прибегали отдельные группы (например, преподаватели и учителя), не привели вообще к каким-либо изменениям или сдвигам. "Нелиберальная демократия" от Орбана чувствует себя очень хорошо вот уже 13 лет и не собирается уступать власть никому и ни при каких обстоятельствах.

Чужой среди своих

Контролируемые образование, СМИ и судебная ветвь власти, ограничение гражданских свобод и другие атрибуты авторитарной власти – все это не могло остаться без внимания очень инертных и снисходительных чиновников ЕС.

И последствиями стали ограничение помощи и дотаций в экономику Венгрии. Только в 2022 году ЕС "заморозил" более 12,5 млрд евро финансовой помощи.

Однако правительство Орбана очень умело манипулирует своими правами члена НАТО и возможностями, которыми наделен каждый член ЕС. При любой уступке со стороны правительства Венгрии еврочиновникам приходится расплачиваться как в прямом, так и в переносном смыслах этого слова.

А Виктор Орбан тем временем уже совсем перестал притворяться "европейцем" и недавно откровенно так и заявил, сравнив ЕС с советской оккупацией. Зато все чаще в своих выступлениях, венгерский премьер подчеркивает, что их настоящие братья по крови находятся там, в Азии, откуда и корни венгерской нации, в частности назвав Казахстан "домом венгров, где жили исторические предки венгерского народа".



Орбан в казахской национальной одежде вместе с Токаевым / фото росСМИ

Фактически отказавшись от традиционных европейских ценностей либеральной демократии, Виктор Орбан превратил Венгрию в часть "Глобального Юга", которая находится в центре Европы и является частью ЕС.

Кулуарные встречи и договоренности с президентами Турции и России, заигрывание с нынешним руководством Китая и одновременно активное использование всех возможностей и привилегий, полученных от членства в ЕС и НАТО – все это, а также содействие странам "Глобального Юга", Виктор Орбан пытается использовать для собственной "высокой цели" – перекроить современный мир и восстановить так называемую Великую Венгрию. Но самое главное – остаться в ней пожизненным правителем.