31 марта во Франции объявили приговор по коррупционным схемам группы лиц во главе с многолетним лидером местных ультраправых Марин Ле Пен. Она получила 4 года, из которых 2 условно, а 2 проведет под домашним арестом и с электронным браслетом. Кроме того, госпожа Ле Пен должна заплатить штраф в размере 100 000 евро.

Сама она уже назвала приговор ничем иным, как желанием суда добиться ее "политической смерти". Потому что самым главным является не срок заключения, а запрет на участие в выборах на 5 лет, который выбивает популярную Ле Пен из президентской гонки 2027 года.

Вопреки традициям, которые предусматривают длительные апелляции перед тем, как приговор вступит в силу, судьи решили не играть с огнем и решились на его частичное немедленное применение (только в части о выборах, законность такого решения подтвердил Конституционный суд). Эта история стала для некоторых шоком, а за океаном от нее сильно подгорело у самого Дональда Трампа, который немедленно начал распространять конспирологию относительно приговора Ле Пен. Что из этого правда, а что нет, и вообще, за что такое наказание – читайте в материале 24 Канала.

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За что судили Марин Ле Пен

Дело о коррупции в партии Марин Ле Пен давнее и касается почти 12 лет – с 2004 по 2016 годы. Тогда избранники от ультраправого "Национального фронта" (ныне "Национального фронта" – 24 Канал), которые заседали в Европарламенте, устроили себе нехитрую коррупционную схему с "мертвыми душами".

Эти господа фиктивно нанимали себе помощников, которых на самом деле не было, зато были вполне реальные деньги. За 12 лет Ле Пен и компания (вместе с ней 9 человек) смогли выманить более 2,9 миллиона евро из числа денег европейских налогоплательщиков. При этом 2,9 миллиона – это то, что удалось доказать, На самом же деле Европарламент подозревал, что его "обманули" на 4,4 миллиона евро, а злоумышленников было не 9, а более 20.

Отметим, эти деньги пошли не на богатую жизнь (хотя и к этому есть вопросы), а как инвестиция в финансирование собственных политических кампаний. На последнем факте, похоже, будет базироваться стратегия защиты, потому что команда Ле Пен признает факт махинаций, но настаивает на том, что это было не для самих себя, а ради высших (то есть партийных целей).



Марин Ле Пен во время митинга в Ницце, 2017 год / Фото Aurelien Meunier / Getty Images

Это было очень выгодным, но незаконным. Нечто подобное, кстати, делали некоторые депутаты Верховной Рады IX созыва, но за это их политсилу только лишили государственного финансирования, а вот Ле Пен получила практически реальный срок, хоть и довольно снисходительный.

Является ли приговор Ле Пен политическим преследованием

Марин Ле Пен, в отличие от мэра Стамбула и потенциального главного соперника действующего президента на предстоящих выборах Экрема Имамоглу, действительно совершила преступление и понесла за него наказание. Случай Ле Пен для Франции не исключение.

Сейчас свои три года за государственную коррупцию отбывает бывший президент страны Николя Саркози, который недавно проиграл очередную апелляцию.



Также у Фемиды были вопросы и к другим президентам – Жаку Шираку, Миттерану и т.д. Не избежал судебных преследований даже отец Марин Ле Пен – Жан-Мари Ле Пен. Правда, его судили не за коррупцию, а "только" за отрицание Холокоста, и получил он не заключение, а отделался штрафами.

При этом Марин Ле Пен можно было "закрыть" на куда больший период, потому что вопросов к ней очень много. Стоит вспомнить только сотрудничество с Путиным. Напомним, что параллельно с тем, как она и ее сторонники получали фейковые выплаты в Европарламенте, в "Национальный фронт" пришли и российские деньги.

В 2014 году партийная структура Ле Пен получила от российских банков кредит на 11,4 миллиона евро и эти деньги имели откровенный запах Путина. Сама политик этого особо даже и не скрывала. А в последующие годы мало чем отличалась от другой европейской пророссийской политсилы – "Альтернатива для Германии" – и старательно отрабатывала так называемый "кредит" политическим лоббизмом в пользу россиян, став фактическим амбассадором Путина во Франции.

Как Марин Ле Пен работала в пользу России:

поддерживала незаконную аннексию Крыма;

призывала снять санкции с России и всячески легитимизировала российских политиков;

инициировала дискуссию о выходе Франции из НАТО;

саботировала ЕС и призвала совершить "Фрекзит".

Марин Ле Пен посетила Крым в июне 2013 года, незадолго до его аннексии Россией:

С точки зрения 2025 года, не выглядит ли этот "букет" как полноценная государственная измена? Да, подобные обвинения требовали бы значительно более длинного и сложного процесса, однако, как показывает пример Саркози, ничего невозможного нет. Впрочем, нужно учитывать, что нынешнее дело тянулось аж с 2016 года, а суд – с сентября 2024-го.

Так есть ли в деле Марин Ле Пен что-то общее с делами уже упомянутого Имамоглу? Или бывшего пакистанского премьера Имрана Хана, которого на родине также сейчас старательно судят по новым и новым обвинениям? Общим является то, что они все – политики, и политики популярные, также все они считают это политическим преследованием.

Отличие заключается в том, что во Франции в противовес Пакистану и Турции действует верховенство права и нет особых сомнений в том, что суды независимы.

Поэтому заявление пресс-секретаря Путина, по фамилии Песков, относительно приговора выглядит просто жалко, собственно, как и положено словам шута.

Все больше европейских столиц идет по пути пренебрежения демократическими нормами,

– Дмитрий Песков о ситуации вокруг Ле Пен.

Напомним, что Песков говорит от имени страны, где не работают демократические институты и нормы, где власть узурпировал клан выходцев из советской спецслужбы во главе с Путиным, где убивают политических оппонентов и проводят абсолютно управляемые выборы, на которых все равно манипулируют с голосами и кандидатами, которых снимают и ставят даже не по законам, написанными под себя, а в ручном режиме.

Как отреагировали "правые" во всем мире?

Но не только Пескова напугал приговор Марин Ле Пен. Другие представители так называемого "крайнего правого спектра" (или "движа" – 24 Канал) начали вопить о нарушении прав и свобод. Первым "спалился" венгерский премьер Виктор Орбан, чье правление в Венгрии, кстати, также вызывает немало вопросов с точки зрения соблюдения законности.

И эти вопросы непременно будут заданы, когда он наконец избавится от власти (собственно, поэтому он так за нее и держится).

Я – Марин,

– Виктор Орбан солидаризировался с осужденной.

Очень расстроился и Илон Маск и немедленно вспомнил о "левом заговоре", который ему не удалось предотвратить в Германии (и вообще нигде), поэтому он решил бороться за Францию:

Когда радикальные левые не могут победить с помощью демократического голосования, они злоупотребляют правовой системой, чтобы посадить своих оппонентов. Это их стандартный сценарий во всем мире.

По иронии, непостижимой для господина Илона, сейчас во Франции больше всего возмущены приговором Ле Пен именно представители "левых" или, как он говорит, – леваков, а их совместное голосование с ультраправыми в Национальном собрании относительно недоверия правительству Франсуа Байру сейчас не выглядит как нечто фантастическое.

Еще дальше пошел номинальный шеф богача президент США Дональд Трамп. Он в приговоре Ле Пен увидел себя. Напомним, Трамп – единственный в истории президент Соединенных Штатов, который является официально осужденным преступником. При этом сам он этого не признает, несмотря на все доказательства, показания и объявленный приговор.

Это очень серьезное дело. Многие думали, что ее не будут судить. Но теперь она не сможет участвовать в выборах 5 лет, лидирующий кандидат. Это похоже на то, что было в нашей стране,

– Трамп о приговоре Марин Ле Пен.

Также Ле Пен поддержала и лидер Италии – Джорджа Мелони, которая написала, что "никто, кто действительно верит в демократию, не может радоваться решению, что затрагивает лидера крупной партии, лишая миллионы граждан их представительства".

Заявления Маска и Трампа дали старт теориям заговора о преследовании ультраправых как общий тренд. Сетевые аналитики связали судебные преследования Ле Пен, ее румынского коллеги Келина Джорджеску, итальянца Маттео Сальвини и даже руководительницы молдавской автономии Гагаузия Евгении Гуцул с "тайным планом" европейского филиала мирового "Глубинного государства" противодействовать агентам влияния России в Старом Свете.

Пророссийский Сальвини с Ле Пен:

Что ж, это было бы неплохо, потому что те реально "достали" своим пресмыканием перед Россией, но, к сожалению, это лишь выдача желаемого за действительное. На самом деле каждое дело следует рассматривать отдельно и искать внутренние причины, а точнее – не искать черную кошку в темной комнате. Потому что сейчас "Глубинное государство" не может справиться с вето Венгрии и не может собрать деньги на собственную безопасность, при том что враг Европы давно уже стучится в двери и окна. По давней ордынской традиции – из носака.

Чего ждать от выборов 2027 и кто такой Барделла

Приговор Марин Ле Пен 31 марта уже вступил в силу и сейчас устраняет ее от участия в выборах президента Франции, которые должны состояться в 2027 году.

Действующий президент Эммануэль Макрон, который эффектно обыграл ту же Ле Пен в 2022 году, договорившись с политическими оппонентами, что станет единственным кандидатом против ультраправых, баллотироваться на них не сможет, поскольку третья подряд номинация запрещена Конституцией.

Таким образом, перед Марин Ле Пен открывались неплохие перспективы. Сейчас она имеет высокий рейтинг и является официально самым популярным политиком Франции, имея предварительно 34 – 37% голосов на потенциальной президентской гонке-2027.

Вторым идет правоцентрист Эдуар Филипп (20 – 25%), а третьим – социалист Жан-Люк Меланшон (12 – 13%). Впрочем, стоит учитывать, что до выборов еще 2 года и конъюнктура еще много раз может измениться.

Именно о выборах сейчас думает и сама Ле Пен. И первое ее заявление после оглашения приговора касалось именно их:

Меня устранили, но на самом деле голосов лишены миллионы французов, которые потеряли своего кандидата.

Впрочем, есть основания полагать, что французы это переживут, ведь голосуют не за нее персонально, а за политическую силу. Собственно, благодаря этому именно Марин пришла в большую политику, когда заменила во главе ультраправых собственного отца, которого впоследствии со скандалом отстранила от дел. Поэтому сейчас никто не удивится, если "Национальное объединение" где-то "потеряет" госпожу Ле Пен, как некое "скандальное прошлое", и полетит к счастливому будущему с новым лицом.

Между прочим, оно уже есть. Это звезда тиктока и любимец молодежи и самой Ле Пен – Жордан Барделла. С 13 сентября 2023 года он стал официальным председателем партии "Национальное объединение" (кстати, 13 сентября – это день его рождения, сейчас Барделла 29 лет – 24 Канал).

Его триумфальный взлет несколько прервало фиаско на прошлогодних выборах, однако то поражение (точнее – "пирровую победу", потому что ультраправые победили в первом туре, но из-за особенностей избирательной системы были разгромлены во втором) можно списать на "предшественников" и двигаться дальше. Как и делала до этого сама Марин Ле Пен. Сама она уже прямо говорит о возможной замене, как и Барделла. Конечно, с необходимыми уточнениями, но все же.



Марин Ле Пен и Жордан Барделла / Фото AP

Напомним, "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен прошло путь большой нормализации самих себя и сейчас эта политсила уже не любит Путина, активно осуждает российскую агрессию и даже призывает помогать Украине, но не слишком активно (до сих пор выступает против предоставления дальнобойного оружия и отправки войск).



Марин Ле Пен даже осудила решение Трампа остановить помощь Украине, чем очень удивила многих, а ее сторонникам в Украине даже позволила немного меньше не стесняться совместных фото.

Француз в первом поколении Барделла вообще сейчас активно дистанцируется от ультраправых – он бойкотировал их конференцию CPAC в США после того, как бывший советник Трампа, конспиролог Стив Беннон, вслед за Илоном Маском "бросил зигу". Также новый лидер "Национального объединения" дистанцировался от израильских ультраправых, с которыми до этого его однопартийцы имели большую дружбу.

Все его действия указывают на то, что обновленные французские ультраправые всеми силами пытаются избавиться от приставки "ультра" и стать ответственными участниками политического процесса, которых не будут бойкотировать все остальные. Если для того, чтобы быть полноценной политсилой, нужно, чтобы бывшая лидер посидела несколько лет дома с электронным браслетом и заплатить 100 000 евро, то почему бы и нет.