Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз подыграл Кремлю. Он положительно оценил заморозку войны на Донбассе и раскритиковал Запад за военную поддержку Украины.

Читайте также Орбан угрожает заблокировать всю помощь Украине от ЕС: какие требования у Венгрии

Что наговорил Орбан на этот раз

Венгерский премьер назвал агрессию России против Украины недопустимой. В то же время он раскритиковал страны Запада за то, как именно они решили помогать нашему государству.

По его мнению, Запад принял "стратегически верное" решение, достигнув заключения "Минска-1" и "Минска-2" и замораживания конфликта после того, как в 2014 году Россия незаконно оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе. Орбан считает, что после полномасштабного вторжения России в 2022 году Евросоюз принял "стратегически ошибочное" решение помогать Украине.

По его словам, стратегия Запада изначально заключалась в том, что Украина будет биться и выигрывает на поле боя, а Россия проиграет. После этого в Москве сменится руководство, с которым можно будет вести переговоры.

Теперь уже ясно, что Украина не сможет победить Россию на поле боя. Политических перемен в Москве тоже ждать не приходится,

– заявил Орбан.

Он призвал "смотреть на реальность". Глава венгерского правительства добавил, что на передовой нет решения этой войны.

Что говорят эксперты об Орбане