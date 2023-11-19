Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, который поделился своим личным отношением к Венгрии и ее высшему политическому руководству.
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Орбан – слабый политик
Парадоксальная ситуация: Виктор Орбан настолько ненавидит Евросоюз, что держится за него зубами. Венгерский политик строит свою дружбу с Москвой на крови украинских военных.
Мне жаль народ Венгрии, который политики годами вводят в заблуждение. Недавнее сравнение Орбана оккупации Советского союза и членства в ЕС особенно цинично, ведь три десятилетия назад Венгрия любой ценой пыталась присоединиться к клубу серьезных государств и быть свободной, а теперь ее руководители тянут ее в прошлое,
– убежден политолог.
Происходящее с Орбаном очень напоминает стокгольмский синдром, когда человек начинает симпатизировать террористам из-за своего страха перед ними. Особенно если вспомнить, что свой политический путь он начинал как проевропейский политик.
Николай Давидюк о риторике Виктора Орбана: смотрите видео
"В то же время украинцы не боятся России и ее диктатора. Венгрия может блокировать евроинтеграцию Украины, но это – инструмент слабых, ведь и сам Будапешт живет на дотации Евросоюза. Поэтому такие люди как Орбан – это микрополитиканы, у которых нет права поучать Украину", – уверен Давидюк.
Типологически поведение венгерского главы очень напоминает подходы бывшего главы МИД Австрии Карин Кнайсль и французской деятельницы Мари Ле Пен. Однако больше, чем на дачу в российской глубинке возле дома Януковича, Орбану нацеливаться не стоит.
Орбан не впервые распространяет антиукраинские месседжи
- Венгерский премьер не скрывал своего скептического отношения к Украине еще давно. Однако свою критику Киева он усилил именно вначале украинского контрнаступления. Тогда он поставил под сомнение способность Украины отвоевать свои территории и пожаловался на финансовую поддержку Украины.
- Однако на этом Венгрия не остановилась и, пойдя на договоренности с русской православной церковью, перевезла к себе украинских пленных, выходцев из Закарпатья. Этот шаг вызвал осуждение украинского МИДа, поскольку наше государство не сообщили об этом обмене.
- Новая волна критики Украина сорвалась из уст Орбана сразу перед объявлением Еврокомиссии о возможности переговоров по членству Украины в ЕС. Венгерский премьер и чиновники пользуются всеми возможностями для того, чтобы засвидетельствовать свое несогласие с этим решением.
- В то же время, в декабре решения Еврокомиссии должны утвердить все страны-члены. К сожалению, Венгрия имеет право вето на рекомендацию европейского правительства, так что ЕС придется искать способ, чтобы уговорить Орбана не делать этого.