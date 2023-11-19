Китайский юань стал второй по величине мировой валютой, используемой в глобальном торговом финансировании. Он впервые в истории обогнал евро.
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На каком месте теперь евро
Доллар остается на первом месте в торговых расчетах. В сентябре 2023 года его доля выросла до 84,15% по сравнению с 83,95% в августе. То есть, в целом он вырос чуть больше, чем на 1%.
Доля китайской валюты в международных платежах выросла с 4,82% в августе 2023 года до 5,8% в сентябре. Это максимальный показатель за последние пять лет.
Евро занимает третье место по популярности в международных платежах. В сентябре его доля снизилась до 5,43% с 6,43%, что были в августе.
Почему произошли изменения
Глобальные компании активно отправляются на долговые рынки Китая, выпуская рекордные объемы облигаций в юанях и получая значительную сумму денег в материковых банках Китая.
Это позволяет им воспользоваться низкими процентными ставками в юанях. В то же время стоимость финансирования в других странах растет.
Компании и банки привлекают рекордные суммы через облигации, выпущенные в юанях на материке и в Гонконге.
Однако глобализацию юаня следует оценивать с осторожностью.
Сможет ли юань вытеснить доллар
- Согласно последним данным, ВВП Китая составляет 17,9 триллиона долларов. Некоторые эксперты даже прогнозируют, что в середине 2040-х годов Китай сможет опередить США, пишет Bloomberg.
- Прежде всего в Bruegel подметили, что финансовый сектор Китая на сегодняшний день является крупнейшим в мире с активами на 60 триллионов долларов. Китайские банки также занимают сильные позиции в глобальных рейтингах. Кроме того, эти кредиторы все больше начинают сотрудничать с другими финансовыми системами.
- В то же время китайский юань не слишком популярен на международном уровне. Особенно если учитывать мощности китайской экономики и финансового сектора.