Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, який поділився своїм особистим ставленням щодо Угорщини та її вищого політичного керівництва.
Дивіться також Юань став другою за величиною валютою фінансування торгівлі: на якому місці тепер євро
Орбан – слабкий політик
Парадоксальна ситуація: Віктор Орбан настільки ненавидить Євросоюз, що тримається за нього зубами. Угорський політик розбудовує свою дружбу з Москвою на крові українських військових.
Мені шкода народ Угорщини, який політики роками вводять в оману. Нещодавнє порівняння Орбаном окупації Радянського союзу та членства у ЄС є особливо цинічним, адже три десятиліття тому Угорщина за будь-яку ціну намагалася приєднатися до клубу серйозних держав і бути вільною, а тепер її очільники тягнуть її у минуле,
– переконаний політолог.
Те, що відбувається з Орбаном, дуже нагадує стокгольмський синдром, коли людина починає симпатизувати терористам через свій страх перед ними. Особливо, якщо згадати, що свій політичний шлях він починав як проєвропейський політик.
Микола Давидюк про риторику Віктора Орбана: дивіться відео
"Натомість українці не бояться Росії та її диктатора. Угорщина може блокувати євроінтеграцію України, але це – інструмент слабких, адже і сам Будапешт живе на дотації Євросоюзу. Тому такі люди, як Орбан – це мікрополітикани, у яких немає права повчати Україну", – впевнений Давидюк.
Типологічно поведінка угорського очільника дуже нагадує підходи колишньої очільниці МЗС Австрії Карін Кнайсль та французької політикині Марі Ле Пен. Однак на більше, аніж на дачу в російській глибинці біля будинку Януковича, Орбану націлюватися не варто.
Орбан не вперше поширює антиукраїнські меседжі
- Угорський прем'єр не приховував свого скептичного ставлення до України ще здавна. Однак свою критику Києва Орбан посилив саме на початку українського контрнаступу. Тоді він поставив під сумнів спроможність України відвоювати свої території й поскаржився на фінансову підтримку України.
- Однак на цьому Угорщина не спинилась і, пішовши на домовленості з російською православною церквою, перевезла до себе українських полонених, що були вихідцями із Закарпаття. Цей крок викликав осуд українського МЗС, оскільки нашу державу не повідомили про цей обмін.
- Нова хвиля критики Україна зринула з вуст Орбана одразу перед оголошенням Єврокомісії про можливість переговорів щодо членства України в ЄС. Угорський прем'єр та посадовці користуються усіма нагодами для того, щоб засвідчити свою незгоду із цим рішенням.
- Водночас у грудні рішення Єврокомісії мають затвердити всі країни-члени. На жаль, Угорщина має право вето на рекомендацію європейського уряду, тож ЄС доведеться шукати спосіб, аби переконати Орбана не робити цього.