Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, який поділився своїм особистим ставленням щодо Угорщини та її вищого політичного керівництва.

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Орбан – слабкий політик

Парадоксальна ситуація: Віктор Орбан настільки ненавидить Євросоюз, що тримається за нього зубами. Угорський політик розбудовує свою дружбу з Москвою на крові українських військових.

Мені шкода народ Угорщини, який політики роками вводять в оману. Нещодавнє порівняння Орбаном окупації Радянського союзу та членства у ЄС є особливо цинічним, адже три десятиліття тому Угорщина за будь-яку ціну намагалася приєднатися до клубу серйозних держав і бути вільною, а тепер її очільники тягнуть її у минуле,

– переконаний політолог.

Те, що відбувається з Орбаном, дуже нагадує стокгольмський синдром, коли людина починає симпатизувати терористам через свій страх перед ними. Особливо, якщо згадати, що свій політичний шлях він починав як проєвропейський політик.

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"Натомість українці не бояться Росії та її диктатора. Угорщина може блокувати євроінтеграцію України, але це – інструмент слабких, адже і сам Будапешт живе на дотації Євросоюзу. Тому такі люди, як Орбан – це мікрополітикани, у яких немає права повчати Україну", – впевнений Давидюк.

Типологічно поведінка угорського очільника дуже нагадує підходи колишньої очільниці МЗС Австрії Карін Кнайсль та французької політикині Марі Ле Пен. Однак на більше, аніж на дачу в російській глибинці біля будинку Януковича, Орбану націлюватися не варто.

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