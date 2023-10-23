Орбан зробив скандальну заяву під час виступу у місті Веспрем у річницю придушення радянськими військами революції 1956 року. Глава угорського уряду звинуватив ЄС у прагненні позбавити Угорщину її ідентичності шляхом нав'язування моделі ліберальної демократії, яку, за його словами, угорці відкидають.
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Орбан звинуватив ЄС у прагненні позбавити Угорщину її ідентичності
На переконання Орбана, Брюссель нібито застосовує проти Угорщини методи, які сягають корінням у часи радянського правління.
"Сьогодні з'являються речі, які нагадують нам про радянські часи. Так, буває, що історія повторюється", – сказав Орбан.
Прем'єр Угорщини назвав Брюссель сучасною пародією Москви.
На щастя, те, що колись було трагедією, зараз в кращому випадку є комедією. На щастя, Брюссель – це не Москва. Москва була трагедією. Брюссель – це просто погана сучасна пародія,
– додав він.
Росія придушила революцію в Угорщині
23 жовтня в Угорщині відзначають роковини повстання 1956 року проти радянських репресій, яке почалося в столиці Будапешті і поширилося по всій країні.
Угорці вели активну боротьбу проти радянської окупації, але після кількох тижнів революцію було придушено радянськими силами.
Репресії та придушення революції з боку СРСР призвели до загибелі 3000 мирних жителів, а також знищення значної частини Будапешта.
Напруженість між Орбаном і ЄС: деталі
- Угорщина відкрито критикує політику Євросоюзу, зокрема щодо мігрантів, яких відмовляється приймати.
- Попри різкі випади Орбана на адресу Брюсселя, Угорщина залежить від фінансування з боку ЄС. Так, Європейська комісія торік рекомендувала не виділяти Угорщині кошти через проблеми з верховенством права.
- У 2022 році депутати Європарламенту засудили спроби уряду Віктора Орбана підірвати засади демократії в Угорщині. Правління Орбана назвали "гібридним режимом".
- Орбан відомий тим, що виступає проти застосування санкцій щодо Росії у відповідь на агресію проти України. Також лідер Угорщини не підтримує військову допомогу Україні з боку союзників, оскільки вважає, що Росію неможливо перемогти.
- За даними ЗМІ, Угорщина знову заблокувала транш 500 мільйонів євро на зброю для України.
- Він став першим лідером країни, яка є водночас членом ЄС і НАТО, що зустрівся з Владіміром Путіним після 24 лютого 2022 року.