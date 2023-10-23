Міністри закордонних справ країн Євросоюзу 23 жовтня не могли домовитись виділення допомоги Україні у розмірі 500 мільйонів євро. Згоди не вдалося досягти через позицію Угорщини.

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Будапешт хоче гарантій

За словами журналіста, виділити Україні восьмий транш не змогли через те, що Угорщина повторно заблокувала це рішення. Раніше в Будапешті це пояснювали тим, що Україна внесла угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.

Угорський OTP Bank прибрали з чорного списку компаній, які продовжують працювати в Росії, але Будапешт хоче юридичних гарантій, що це рішення постійне,

– пише журналіст.

Угорщина вже не вперше блокує допомогу Україні