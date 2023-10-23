Министры иностранных дел стран Евросоюза 23 октября не могли договориться о выделении помощи Украине в размере 500 миллионов евро. Согласия не удалось достичь из-за позиции Венгрии.

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Будапешт хочет гарантий

По словам журналиста, выделить Украине восьмой транш не смогли из-за того, что Венгрия повторно заблокировала это решение. Ранее в Будапеште это объясняли тем, что Украина внесла венгерский OTP Bank в список международных спонсоров войны.

Венгерский OTP Bank убрали из черного списка компаний, продолжающих работать в России, но Будапешт хочет юридических гарантий, что это решение постоянно,

– пишет журналист.

Венгрия уже не в первый раз блокирует помощь Украине