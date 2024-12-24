Политик решил спрогнозировать, когда закончиться война. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Орбана изданию Magyar Nemzet.

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Орбан предсказал конец войны и раскритиковал помощь Украине

Премьер Венгрии Орбан заявил, что война в Украине закончится уже в следующем году. По его словам, для этого есть два варианта развития событий.

Война закончится в 2025 году. Или завершив ее мирными переговорами, или уничтожив одну из враждующих сторон,

– утверждает политик.

При этом он раскритиковал западную помощь Украине, намекая на экономический кризис в Европе и заявляя, что "это только начало". По его словам, на США и Евросоюз потратил уже примерно 300 миллиардов евро на войну.

"За эти деньги можно было достичь быстрого роста уровня жизни во всей Европе. Мы могли бы вывести целые Балканы на уровень европейского развития. Мы могли бы сдержать миграцию, мы могли бы построить совершенно новую европейскую систему обороны. Но эти деньги сгорели", – заявил Орбан.

Он цинично высказался, что средства пошли на войну, но "пятая часть территории Украины находится под оккупацией, многие сотни тысяч людей погибли, сотни тысяч были покалечены и ранены, остались вдовами и сиротами".

Кроме того, он заявил о миллионах людей, которые "сбежали из Украины", а украинскую инфраструктуру, транспортную и энергетическую системы оценил, как "разрушенные до основания".

"Страна не в состоянии экономически поддерживать себя в обозримом будущем", – закончил свое провокационное высказывание по Украине Орбан.

При этом заверил, что после окончания войны Венгрия и вся Европа будет иметь "большие экономические успехи".