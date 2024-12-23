Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, подчеркнув, что Россия может не ограничиться одной только Украиной и предпочесть расширить свою зону влияния через военную силу. Если усиление стран НАТО состоится, тогда это сделает невозможным такие намерения России.

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Конфликт между Венгрией и США может возобновиться

Эксперт-международник считает, что Кремль делает все возможное, чтобы такие политики как Орбан и Фицо выступали против подобных инициатив Трампа и призывали оставить все так, как было раньше.

Думаю, что для Трампа является принципиальным, чтобы страны НАТО выделяли больше средств на свою оборону и вряд ли он будет делать исключения для определенных стран. Пусть даже будет не 5%, но еще не все страны достигли 2 – 4% от ВВП на сферу обороны,

– подчеркнул Желиховский.

Если Орбан будет постоянно выступать против такой инициативы нового лидера США, регулярно делая соответствующие заявления, то это может породить конфликт между Вашингтоном и Будапештом. Тогда, по мнению эксперта-международника, вряд ли Орбан будет радоваться тому, что Трамп победил на президентских выборах.

Может возобновиться обострение между этими странами, как это было во время работы администрации Байдена. Рано Орбан стал радоваться победе Трампа, у которого совсем другая стратегия, который любит делать так, как сам видит, не всегда даже прислушивается к своим советникам,

– отметил Желиховский.

Орбан собственноручно загоняет себя в угол

Если Трампу начнет диктовать условия такой политик, как Орбан, которого, по словам эксперта-международника, в Европе не все воспринимают, то это может изменить парадигму отношений между ним и новым президентом США.

По мнению Желиховского, в Будапеште должны делать все возможное, чтобы не подвергаться критике со стороны новой президентской администрации Соединенных Штатов.

"Ведь могут быть значительно худшие последствия для Венгрии, тогда Орбану останется надеяться только на то, что Путин будет помогать ему поддерживать его статус внутри страны, чтобы он держался на плаву. Если когда-то произойдет удар со стороны Вашингтона, то это может подорвать положение венгерского премьера и его политической силы", – спрогнозировал Желиховский.

Тогда, по словам эксперта-международника, вряд ли Орбан может надеяться на победу на следующих парламентских выборах, потому что другие политические силы предпочтут возглавить страну. Новое правительство может начать отходить от орбиты Москвы, в которую затягивает Венгрию Орбан. Сегодня, по словам Желиховского, он сам себя загоняет в угол, из которого может уже и не выбраться.