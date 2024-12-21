Об этом рассказывает "Европейская правда" со ссылкой на его пресс-конференцию, рассказывает 24 Канал. Орбан, который неоднократно выражал свою поддержку Трампу, отметил, что проблема заключается в законодательных ограничениях в США.
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Орбан о юридических ограничениях для президента США
Он пояснил, что в соответствии с американскими законами, лицо, которое еще не вступило в должность, не имеет права вести дипломатические переговоры от имени государства. Поэтому Трамп не мог даже начать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по мирному урегулированию.
Орбан отметил, что хотя Трамп и не смог реализовать свое обещание на этапе предвыборной кампании, он все же имеет шанс начать свою дипломатическую деятельность уже в первые 24 часа после инаугурации.
Реалистично, что он начнет действовать только после вступления в должность,
– добавил венгерский премьер.
К слову, политтехнолог Михаил Шейтельман заметил, что "мирные инициативы" Виктора Орбана содержат ложь и пророссийские взгляды, и назвал их манипуляцией.
Шейтельман отметил, что Орбан использует термин "прекращение огня", что отличается от перемирия.