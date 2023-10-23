Депутаты вспомнили, как Орбан за несколько дней до годовщины улыбался и жал руку Путину. Он поговорил с российским президентом в Пекине – Орбан заявил, что заинтересован в поддержке отношений.
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Протест против политики Орбана
В понедельник, 23 сентября, четверо депутатов оппозиционной парламентской фракции "Моментум" красной краской забор возле офиса премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Политическая сила заявила, что причиной этого является предательство и пренебрежение героев подавленной советскими войсками революции 1956 со стороны главы правительства.
В этот день в Венгрии отмечают годовщину этого события. Политики возмущены, что за несколько дней до этой даты у Орбана была встреча с Путиным, на которой всячески угождал российскому президенту.
Он бросил им вызов, улыбаясь с Путиным за несколько дней до 23 октября. С военным преступником, вписавшим в российские учебники, что в 1956 году была фашистская революция, и по чьему приказу русские солдаты снова убивают венгерских военных из Закарпатья,
– объясняют парламентарии.
В конце политсила подчеркнула, что они борются за справедливую систему, в которой борьба венгерского народа за свободу не может быть забыта. Они стремятся проводить гуманную политику и никого не оставлять в беде.
Перед офисом Орбана земля залита красной краской / Momentum
Орбан строит отношения с Россией
- Венгерский лидер на встрече в Пекине подчеркнул, что страна никогда не хотела противостоять России и всегда пыталась поддерживать двусторонние контакты. В частности, на фоне этого в "Газпроме" заявили, что увеличат объемы поставки российского газа в Венгрию.
- Также после этого он выдал заявление, где сказал, что помощь Украине не в интересах венгерского народа. Как бы она их не защищает, не защищает Европу, а украинские жертвы не имеют отношения к Венгрии.
- Встреча Виктора Орбана и Владимира Путина вызвала беспокойство у НАТО. Глава канцелярии премьер-министра Венгрии попытался оправдать действия главы правительства и заявил, что Байден тоже встречался с российским президентом. Однако это происходило до полномасштабного вторжения.