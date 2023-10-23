Депутати згадали, як Орбан за декілька днів до річниці посміхався та жав руку Путіну. Він поговорив з російським президентом у Пекіні – Орбан заявив, що зацікавлений у підтримці стосунків.
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Протест проти політики Орбана
У понеділок 23 вересня четверо депутатів опозиційної парламентської фракції "Моментум" червоною фарбою паркан біля офісу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Політична сила заявила, що причиною цього є зрада та зневага героїв придушеної радянськими військами революції 1956 року з боку очільника уряду.
В цей день в Угорщині відзначають роковини цієї події. Політики обурені, що за декілька днів до цієї дати Орбан мав зустріч з Путіним, на якій всіляко догоджав російському президенту.
Він кинув їм виклик, посміхаючись з Путіним за кілька днів до 23 жовтня. З воєнним злочинцем, який вписав у російські підручники, що у 1956 році була фашистська революція, і за чиїм наказом російські солдати знову вбивають угорських військових з Закарпаття,
– пояснюють парламентарі.
Наприкінці політсила наголосила, що вони боряться за справедливу систему, в якій боротьба угорського народу за свободу не може бути забута. Вони прагнуть проводити гуманну політику і нікого не залишати у біді.
Перед офісом Орбана земля залита червоною фарбою / Momentum
Орбан будує відносини з Росією
- Угорський лідер на зустрічі у Пекіні наголосив, що країна ніколи не хотіла протистояти Росії і завжди намагалася підтримувати двосторонні контакти. Зокрема, на фоні цього у "Газпромі" заявили, що збільшать обсяги поставки російського газу до Угорщини.
- Також після цього він видав заяву, де сказав. що допомога Україні не в інтересах угорського народу. Нібито вона їх не захищає, не захищає Європу, а українські жертви не мають стосунку до Угорщини.
- Зустріч Віктора Орбана та Владіміра Путіна викликала занепокоєння у НАТО. Глава канцелярії прем'єр-міністра Угорщини спробував виправдати дії голови уряду та заявив, нібито Байден теж зустрічався з російським президентом. Однак це відбувалося до повномасштабного вторгнення.