Орбан обговорив з Путіним угорсько-російську співпрацю. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Про що говорили Путін та Орбан

Під час зустрічі Путін стверджував, що у Росії нібито "зберігаються стосунки з багатьма країнами Європи, зокрема Угорщиною".

За словами російського диктатора, відносини між Угорщиною та Росією в останні роки "вибудовувалися на врахуванні інтересів один одного". Крім того, було "зростання товарообігу", але цього року спостерігається падіння.

Водночас Орбан цинічно заявив, що Угорщина "ніколи не хотіла протистояти Росії", а навпаки, метою Угорщини "було налагодити і розширити контакти".

Ми зацікавлені, щоб підтримати стосунки не лише на рівні спілкування, а й економіки, наскільки це можливо,

– сказав міністр.

Крім того, Орбан висловив подяку "Росатому" за те, що "залишається партнером", а "Газпрому" за те, що "виконує свої угоди".



Зустріч Путіна та Орбана / фото Index

Орбан осоромився заявою про Україну

Нагадаємо, що нещодавно прем'єр- міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не буде підтримувати Україну, поки не відновлять права етнічних угорців.

Ще раніше Орбан заявив, що "не бачить" невдач Росії в Україні. За його словами, протягом повномасштабної війни Україна "не досягла ніяких успіхів". Ба більше, він просить ЄС не надавати нашій державі фінансування.