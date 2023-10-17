Орбан обсудил с Путиным венгерско-российское сотрудничество. Об этом сообщают пропагандистские СМИ. 24 Канал.
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О чем говорили Путин и Орбан
Во время встречи Путин утверждал, что у России якобы "сохраняются отношения со многими странами Европы, в том числе Венгрией".
По словам российского диктатора, отношения между Венгрией и Россией в последние годы "выстраивались на учете интересов друг друга". Кроме того, был "рост товарооборота", но в этом году наблюдается падение.
В то же время, Орбан цинично заявил, что Венгрия "никогда не хотела противостоять России", а наоборот, целью Венгрии "было наладить и расширить контакты".
Мы заинтересованы, чтобы поддержать отношения не только на уровне общения, но и экономики, насколько это возможно,
– сказал министр.
Кроме того, Орбан выразил благодарность "Росатому" за то, что "остается партнером", а "Газпрому" за то, что "выполняет свои соглашения".
Встреча Путина и Орбана / фото Index
Орбан оконфузился заявлением об Украине
Напомним, что недавно Премьер-Виктор Орбан заявил, что его страна не будет поддерживать Украину, пока не восстановят права этнических венгров
Еще раньше Орбан заявил, что "не видит" неудачи России в Украине. По его словам, в течение полномасштабной войны Украина "не добилась никаких успехов". Более того, он просит ЕС не предоставлять нашему государству финансирование.