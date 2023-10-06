В последний раз Орбан и Зеленский встречались в феврале 2023 года на саммите в Брюсселе. Тогда президент пригласил венгерского коллегу в Украину, но тот приглашение проигнорировал.
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Напряженная встреча
Вчера на саммите Европейского политического сообщества глава нашего государства провел переговоры с рядом лидеров ЕС, договорившись об усиление ПВО. Также Зеленский пересекся с премьером Венгрии, с которым, по данным венгерских медиа, обменялся несколькими словами.
На кадрах видно, что они еще пожали друг другу руки. Впрочем, СМИ больше привлекло внимание не рукопожатия политиков, а мимика Орбана. Она была чрезвычайно "красноречивой".
На одном из фото мы видим, что венгр улыбается коллеге, держа его за руку.
Орбан "одаривает" Зеленского улыбкой / Фото APA
Впрочем, на других фотографиях видно, что настроение у Орбана внезапно начинает меняться. Его взгляд становится более строгим и нахмуренным.
Улыбка "убегает" с лица венгра / Фото APA
Орбан почему-то расстроился / Фото APA
Орбан растерянный и невеселый / Фото APA
Непростые отношения Венгрии и Украины: последние моменты
- Венгрия продлила запрет на импорт украинской агропродукции после того, как Еврокомиссия аннулировала ограничения 15 сентября.
- Недавно венгерское правительство предложило новый способ выделения Украины помощи. Напомним, что ЕС хочет выделить нашей стране 50 миллиардов евро в течение 2024 – 2027 годов. Венгрия предлагает разделить эту сумму пополам. Там считают, что нужно согласовать выделение Киеву 25 миллиардов евро. А уже потом решить вопрос о выдаче оставшихся 25 миллиардов евро.
- Кроме того, Венгрия угрожала заблокировать дальнейшие шаги на пути вступления Украины в ЕС, в частности из-за якобы "притеснений" венгерского нацменьшинства.
- Сам глава венгерского правительства Виктор Орбан давно уже прославился скандальными заявлениями. Последней из них было его замечание о том, что Украину нельзя принимать в ЕС, потому что ее границы, мол, неизвестны.