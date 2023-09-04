Политический советник венгерского премьер-министра Балаш Орбан заявил, что Венгрия может заблокировать дальнейшие шаги на пути вступления Украины в ЕС, в частности, из-за "притеснений" венгерского нацменьшинства. В Еврокомиссии отметили, что Украине необходимо добиться большего прогресса в этом вопросе. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя.

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Что известно о ситуации

Отвечая на вопросы журналистов, представитель Еврокомиссии Ана Пизонеро отметила, что летом еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи представил устную оценку для Украины. Во время устного отчета были отмечены вопросы, над которыми еще стоит поработать.

Очевидно, что в некоторых областях есть прогресс. В других областях необходимо достичь большего прогресса, в том числе когда речь идет о меньшинствах. Необходимо также соблюдать рекомендации Венецианской комиссии, которую мы уважаем,

– сказала спикер Еврокомиссии.

По ее словам, сейчас Еврокомиссия работает над отчетами о прогрессе выполнения рекомендаций странами-кандидатами. Официальная оценка ожидается в октябре.

Отметим, Балаш Орбан назвал позицию Украины по отношению к венгерскому нацменьшинству "совершенно неприемлемой". По его словам, правительство Венгрии не будет поддерживать процесс расширения ЕС, пока эта проблема не будет решена.

Еврокомиссия о встречах Путина и Эрдогана

В Еврокомиссии ожидают, что после встречи президента Турции Реджепа Эрдогана и Путина Россия вернется в Черноморское зерновое соглашение и прекратит незаконную агрессию против Украины, в частности, против экспорта украинского зерна. Об этом заявил спикер Еврокомиссии Питер Стано.

В ведомстве осудили очередную масштабную атаку России на Одесскую и Днепропетровскую области минувшей ночью. По словам Питера Стано, оккупанты обстреляли объекты для экспорта украинского зерна, в том числе в районе Дуная.