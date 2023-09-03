Западный мир должен предоставить гарантии безопасности России. Так считает Гергели Гуляш, возглавляющий канцелярию венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
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Что наговорил представитель Орбана
Гуляш считает, что западные страны не должны брать Украину в Альянс.
Западный мир, поддерживающий Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам,
– сказал он.
Глава канцелярии венгерского премьера выступил за переговоры между Киевом и Москвой, которые, по его мнению, могут быть эффективны только при участии США. Также он отметил, что продолжительный мир в нашем государстве можно обеспечить путем размещения миротворцев.
Кроме этого, Гуляш начал защищать страну-агрессорку, заявив, что Россия якобы не представляет угрозы для государств Центральной Европы. Свое мнение он аргументировал низкими результатами оккупантов в российско-украинской войне.
А еще представитель Орбана попытался распространить кремлевские нарративы. Он заявил, что Украина якобы "не сможет" вернуть территории, временно оккупированные Россией.
В Венгрии постоянно звучат заявления в пользу Кремля
- Недавно Виктор Орбан тоже предложил Западу не брать Украину в НАТО и "оставить" Крым России. Кроме того, венгерский премьер призвал прекратить поддерживать нашу страну и выступил за то, чтобы Дональд Трамп снова стал президентом США.
- Ранее глава венгерского правительства в очередной раз призвал Украину сесть за стол переговоров с Россией. После этого он повторил фейки кремлевской пропаганды о "войне до последнего украинца" и якобы почти полной "потере суверенитета", а также заявил, что у Киева будто бы "закончились средства" для ведения боевых действий.