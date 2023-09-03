Западный мир должен предоставить гарантии безопасности России. Так считает Гергели Гуляш, возглавляющий канцелярию венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

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Что наговорил представитель Орбана

Гуляш считает, что западные страны не должны брать Украину в Альянс.

Западный мир, поддерживающий Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам,

– сказал он.

Глава канцелярии венгерского премьера выступил за переговоры между Киевом и Москвой, которые, по его мнению, могут быть эффективны только при участии США. Также он отметил, что продолжительный мир в нашем государстве можно обеспечить путем размещения миротворцев.

Кроме этого, Гуляш начал защищать страну-агрессорку, заявив, что Россия якобы не представляет угрозы для государств Центральной Европы. Свое мнение он аргументировал низкими результатами оккупантов в российско-украинской войне.

А еще представитель Орбана попытался распространить кремлевские нарративы. Он заявил, что Украина якобы "не сможет" вернуть территории, временно оккупированные Россией.

В Венгрии постоянно звучат заявления в пользу Кремля