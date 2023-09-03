Західний світ повинен надати гарантії безпеки Росії. Так вважає Ґерґелі Гуляш, який очолює канцелярію угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.

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Що наговорив представник Орбана

Гуляш вважає, що західні країни не повинні брати Україну до Альянсу.

Західний світ, який підтримує Україну, має надати гарантії безпеки Росії, але в жодному разі не членство в НАТО українцям,

– сказав він.

Голова канцелярії угорського прем'єра виступив за переговори між Києвом та Москвою, які, на його думку, можуть бути ефективними лише за участю США. Також він зазначив, що тривалий мир в нашій державі можна забезпечити шляхом розміщення миротворців.

Крім цього Гуляш почав захищати країну-агресорку, заявивши, що Росія нібито не становить загрози для держав Центральної Європи. Свою думку він аргументував низькими результатами окупантів в російсько-українській війні.

А ще представник Орбана спробував поширити кремлівські наративи. Він заявив, що Україна нібито "не зможе" повернути території, які тимчасово окупувала Росія.

В Угорщині постійно лунають заяви на користь Кремля