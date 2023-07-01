Він зазначив, що це також є порушенням правової системи ЄС, яка має навпаки – об'єднувати країн-членів. На його думку, це створює небезпеку для всього Євросоюзу.
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Подоляк висловився щодо дій Угорщини
Радник голови Офісу Президента запевнив, що наразі наша країна робить все можливе, щоб відповідати вимогам членства в Європейському Союзі Попри це, його обурює, що є деякі члени, які відверто нехтують такими стандартами.
Здається, що Україна поза ЄС більше відповідає його цінностям, аніж деякі його члени,
– зауважив Подоляк.
Він зазначив, що одним з таких членів ЄС є Угорщина, яка намагається діяти проти всього об'єднання. Зокрема, вона неодноразово показувала лояльність до російських дій.
"Водночас членом ЄС є Угорщина, яка блокує санкційні заходи проти Росії та вимагає не допустити поразки агресора", – сказав він.
Наостанок Подоляк розповів, що Україна навіть попри умови воєнного стану все одно впроваджує реформи, щоб стати одним з членів ЄС. Однак він відверто не розуміє, як Євросоюз може дозволяти Угорщині підтримувати дії кремлівської влади.
Угорська влада весь час показує лояльність до Росії
- Нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна у війні, яку розпочала Росія, буцімто "не досягла жодних успіхів". Він також закликав ЄС "перестати фінансувати" нашу країну.
- Раніше Орбан також сказав, що нашій країні треба "припинити постачати зброю". До того ж він наголосив, що війну проти нашої держави "треба залишити у тому стані, якою вона є зараз", а також "змиритися з Росією".
- Крім цього, Угорщина намагалася заблокувати 11 пакет санкцій проти Росії. Причиною цьому було буцімто наявність у цьому списку російського ОТР банку, з яким співпрацює угорська влада.