Причину блокування пояснив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. За його словами, усе через включення угорського OTP Bank в Україні до списку міжнародних спонсорів війни.

Цікаво Штучна конфліктність і піар: навіщо Угорщині українські полонені

Угорщина вимагає виключення банку із санкційного списку

При цьому Петер Сійярто зазначив, що Угорщина ще може змінити свою думку щодо блокування траншу.

Ми готові змінити свою думку, якщо українці покладуть край безглуздому, брехливому становищу, згідно з яким OTP, найбільший угорський банк, входить до списку міжнародних спонсорів війни,

– сказав Сійярто.

Зазначимо, що це не перший раз, коли Угорщина блокує виплату такого траншу через включення банку до списку міжнародних спонсорів війни. Така ж ситуація була 17 травня.

Тоді Петер Сійярто заявив, що його країна максимально перешкоджатиме санкціям проти Росії та блокуватиме транші з допомогою, поки Україна не зніме санкції з ОТР Bank.

Згодом ці наративи повторив й прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. А разом з тим він вкотре закликав припинити вогонь, тобто фактично запропонував Україні капітулювати, а також повторив наративи Кремля і назвав війну "конфліктом" між Росією та США.

Блокування траншу через ОТР Bank у санкційному списку він назвав "питанням принципів".

Якщо така країна, як Україна, хоче отримати вашу фінансову підтримку, якщо вам потрібні наші гроші, будь ласка, поважайте нас і не накладайте санкцій на наші компанії,

– заявив Віктор Орбан.

Чому OTP Bank став міжнародним спонсором війни

Україна внесла угорський банк до списку міжнародних спонсорів війни ще на початку травня. Тоді у НАЗК наголосили, що ОТР Bank відіграє важливу роль для економіки країни-терористки, яка намагається протистояти санкціям Заходу.

Там виділили такі моменти:

ОТР Bank входить до першої десятки банків у Росії на ринку кредитних карт, займаючи 8 місце,

він входить до 50 найбільших банків на території країни-агресорки, а кількість його клієнтів на Росії уже перетнула позначку у 2,2 мільйона осіб,

у 2020 році цей банк зафіксував прибуток у розмірі 113 мільйонів рублів, а податок на прибуток, який поповнив бюджет Росії, оцінили у 190 мільйонів рублів,

також ОТР Bank демонструє неприйнятну та скандальну позицію щодо нападу Росії на Україну, зокрема, визнає так звані Донецьку та Луганську "народні республіки".

Після того ж, як Росія вдалася до повномасштабного вторгнення, цей банк почав надавати пільгові умови для оформлення кредитів для російських військових. Для військових, які уже "прославилися" своїми воєнними злочинами та звірствами на території нашої держави.

Як стало відомо зі ЗМІ, банк також надає пільгові умови кредитування російським військовим. Так, зазначається, що росіяни, призвані на військову службу за мобілізацією або за контрактом, а також їхні сім’ї можуть подати заяву на надання відстрочки платежів за кредитами та позиками,

– пояснювали у НАЗК.

Тож не дивно, що угорський банк потрапив до санкційного списку України, що дуже не сподобалося владі Угорщини.