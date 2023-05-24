Також угорський прем'єр-міністр вважає, що у війні Україні не перемогти, і вкотре закликав припинити вогонь – тобто фактично запропонував Україні капітулювати. Окрім того, він вкотре повторив наративи Кремля і назвав війну в Україні "кофліктом" між Росією та США.

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Блокування Угорщиною фінансового траншу від ЄС

Нещодавно міністр закордонних справ Петр Сійярто оголосив, що Угорщина і надалі блокуватиме фінансову допомогу Україні від Євросоюзу. Окрім того, країна також не планує підтримувати подальші санкції проти Росії.

Це рішення в Угорщині пояснили тим, що Україна внесла один з найбільших банків країни, OTP Bank, до переліку міжнародних спонсорів війни та ввела проти нього санкції. OTP Bank працює і в Україні, і в Росії, хоча в самому банку і стверджують, що продати російську частку просто не можуть через перезидентський указ, і публічно підттримали Україну у війні. Та попри це OTP Bank все ж фактично визнає квазіреспубліки на Сході і опинився у списку спонсорів війни не просто так.

Це питання принципів. Якщо така країна, як Україна, хоче отримати вашу фінансову підтримку, якщо вам потрібні наші гроші, будь ласка, поважайте нас і не накладайте санкцій на наші компанії,

– заявив Віктор Орбан.

Та позиція Орбана вносить все більший розбрат між Угорщиною та Європейським Союзом. Члени альянсу вже давно критикують прем'єр-міністра за більш ніж десятирічну консолідацію влади та тісні зв'язки з Кремлем.

"Я розчарований, точніше, роздратований поведінкою наших угорських друзів", – сказав журналістам Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, після зустрічі у Брюсселі.

Яка позиція Угорщини щодо війни в Україні