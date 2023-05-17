Золтан Ковач піддав критиці Україну, НАТО та Європейський Союз. Про це він написав у своїй авторській колонці, передає 24 Канал.

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Що сказав Ковач про ЄС та НАТО

Представник влади Угорщини назвав НАТО та ЄС де-факто "стороною війни" в Україні. Він розкритикував Брюссель за постачання зброї українським захисникам, а також звинуватив Євросоюз у порушенні своїх зобов'язань щодо підтримки миру.

На думку речника уряду Віктора Орбана, Брюссель наразі дрейфує на межі війни та підтримує конкретну сторону. Також він звинуватив ЄС у нехтуванні інтересами власної спільноти заради глобальних питань.

Свою позицію Ковач аргументує висновками інституту Századvég. Ця організація провела дослідження і дійшла висновку, що ЄС буцімто порушив власні ідеали та принципи.

Зверніть увагу! Інститут Századvég є наближеним до угорського уряду. Його проросійські наративи полюбляють цитувати ЗМІ держави-агресора.

Що в Орбана думають про Україну

Речник угорського уряду негативно відгукнувся і про нашу державу. Він поклав відповідальність на Україну, намагаючись при цьому не згадувати нічого поганого про Росію. А розв'язана окупантами війна у його блозі нейтрально називається "російсько-українським конфліктом"

Головним винуватцем такого величезного зростання європейського імпорту зброї є Україна, яка раніше була незначним імпортером зброї, але стала третьою за величиною країною світового експорту зброї у 2022 році,

– написав Ковач.

Також йому не сподобалося те, що наша держава отримує фінансову допомогу від європейських партнерів. За його словами, Україна двічі отримала 500 мільйонів євро, і ці гроші, серед іншого, були використані для проведення військової підготовки та закупівлі летальної зброї.

Ковач вважає, що озброєнням не можна вирішити більшість конфліктів. Він виступив за "мир", закликавши припинити кровопролиття та безглузде насилля. При цьому урядовець не зробив жодних конкретних закликів до Кремля.

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