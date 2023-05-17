Золтан Ковач подверг критике Украину, НАТО и Европейский союз. Об этом он написал в своей авторской колонке, передает 24 Канал.

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Что сказал Ковач о ЕС и НАТО

Представитель власти Венгрии назвал НАТО и ЕС де-факто "стороной войны" в Украине. Он подверг критике Брюссель за поставку оружия украинским защитникам, а также обвинил Евросоюз в нарушении своих обязательств по поддержанию мира.

По мнению представителя правительства Виктора Орбана, Брюссель сейчас дрейфует на грани войны и поддерживает конкретную сторону. Также он обвинил ЕС в пренебрежении интересами собственного сообщества ради глобальных вопросов.

Свою позицию Ковач аргументирует выводами института Századvég. Эта организация провела исследование и пришла к выводу, что ЕС якобы нарушил свои идеалы и принципы.

Обратите внимание! Институт Századvég приближен к венгерскому правительству. Его пророссийские нарративы любят цитировать СМИ государства-агрессора.

Что у Орбана думают об Украине

Представитель венгерского правительства негативно отозвался и о нашем государстве. Он возложил ответственность на Украину, стараясь при этом не упоминать ничего плохого о России. А развязанная оккупантами война в его блоге нейтрально называется "российско-украинским конфликтом"

Главным виновником столь огромного роста европейского импорта оружия является Украина, которая раньше была незначительным импортером оружия, но стала третьей по величине страной мирового экспорта оружия в 2022 году.

– написал Ковач.

Также ему не понравилось, что наше государство получает финансовую помощь от европейских партнеров. По его словам, Украина дважды получила 500 миллионов евро, и эти деньги были использованы для проведения военной подготовки и закупки летального оружия.

Ковач считает, что вооружением нельзя разрешить большинство конфликтов. Он выступил за "мир", призвав прекратить кровопролитие и бессмысленное насилие. При этом чиновник не сделал никаких конкретных призывов к Кремлю.

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