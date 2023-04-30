Соответствующее заявление сделал глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто. Дипломат выразил возмущение из-за критики действий Будапешта со стороны Владимира Зеленского.

Напомним Неадекватно как для страны НАТО, – Зеленский раскритиковал Венгрию и ее отношения с Россией

"Венгрия заплатила чрезвычайно высокую цену"

Петер Сийярто заявил, что "не Зеленскому решать, уместна ли политика Венгрии как члена НАТО". Затем глава МИД начал спекулировать и заявил, что Венгрия заплатила "чрезвычайно высокую цену за эту войну". При том что Будапешт до сих пор закупает энергоресурсы у страны-террориста и не планирует отказываться от них, как другие страны Евросоюза.

К счастью, это не ему (Владимиру Зеленскому – 24 Канал) решать. Венгерский народ уже заплатил очень высокую цену за эту войну,

– написал Сийярто.

Следующим пунктом спекуляции стали погибшие на войне. В качестве примера цены за войну Сийярто привел то, что несколько венгров из членов венгерской общины Закарпатья погибли в борьбе с оккупантами.

Почему Зеленский раскритиковал Венгрию

Несмотря на полномасштабное вторжение в Украину и ряд военных преступлений России, Венгрия продолжает поддерживать связи со страной-террористом, покупать ее энергоресурсы. Пока в феврале 2022 года мир демонстрировал поддержку Украине на фоне угрозы вторжения, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился с визитом в Москву, чтобы договариваться за газ. К слову, во время вторжения Петер Сийярто также совершает визиты в Кремль. Однако ни Орбан, ни Сийярто не приезжали в Киев во время российского вторжения.

Кроме того, Будапешт часто блокирует важные решения относительно антироссийских санкций или помощи Украине. Правительство Орбана критикует ЕС за санкции против России, аргументируя это тем, что они вредят больше Евросоюзу чем Москве.

Также в последнее время в Будапеште раздавались скандальные заявления о членстве Украины в НАТО. Виктор Орбан в соцсетях отреагировал вопросом "Что?" на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о будущем Украины в Альянсе, а вот вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро пошла гораздо дальше. Политик заявила, что якобы для вступления Украины в НАТО нужно "соглашение-одобрение" от России. Также она принялась критиковать украинские власти за якобы притеснения национальных меньшинств и вообще заявила, что Киев "должен был бы дать нацменьшинствам автономию", убеждая, что такой статус должно получить Закарпатье.

В интервью скандинавским журналистам Владимир Зеленский подчеркнул, что страна НАТО не может быть за ту страну, которая называет Альянс врагом, ведь тогда эта страна фактически отказывается от союзников. В таком случае точно не этой стране советовать Украине, стоит ли ей вступать в НАТО. Однако глава государства подчеркнул, что все споры с Венгрией можно решить, но только по желанию Будапешта.