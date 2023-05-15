Відповідну заяву Петер Сійярто зробив на переговорах у Пекіні з китайським колегою Цинь Ганом. На сайті МЗС Китаю написали, що у політиків відбувся "поглиблений обмін думками".

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Що заявив угорський міністр

Ми підтримуємо мирні зусилля Китаю. Ми вдячні за мирний план і сподіваємося, що він стане основою для дискусій про досягнення миру в нашому регіоні,

– заявив Петер Сійярто.

Угорський політик переконаний, що "войовнича риторика в глобальному масштабі є надзвичайно сильною, тому треба посилити голос табору миру, в якому Угорщина надає велике значення ролі Пекіна".

Що заявила китайська сторона

Китайська сторона заявила, що Китай і Угорщина є "хорошими друзями й хорошими партнерами", що відносини між двома країнами "увійшли в найкращий період в історії".

Китай готовий продовжувати планувати двосторонні відносини зі стратегічної та довгострокової перспективи, підтримувати обміни на високому рівні з Угорщиною, поглиблювати стратегічну взаємну довіру… Та спільно реагувати на різноманітні ризики та виклики,

– сказав Цинь Ган.

Китайський дипломат висловив сподівання, що ЄС сформує "об'єктивне та правильне розуміння Китаю" та проводитиме позитивну й прагматичну політику щодо КНР.

У відповідь глава МЗС Угорщини Петер Сійярто сказав, що:

Китай є "стратегічним партнером, який дає можливості для розвитку";

Угорщина вітає китайські інвестиції та виступає проти "відокремлення та роз'єднання";

"рішуче підтримує" поглиблення співпраці між Китаєм та країнами ЦСЄ та Європейським Союзом.

Зверніть увагу! Петер Сійярто 15 травня вирушив у Китай, щоб провести переговори щодо "мирного плану" Китаю. Офіційний представник уряду Угорщини Золтан Ковач заявляв, що на перемовинах "зосередять увагу на таких важливих питаннях, як українсько-російська війна та економічна співпраця між Європою та Китаєм".

Що відомо про "мирний план" Китаю