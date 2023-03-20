Про це під час інтерв'ю заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Крім того, він не бачить сенсу у військовій підтримці Росії з боку Китаю.

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Як "мирний план" Китаю суперечить сам собі

Михайло Подоляк відзначив, що у плані, який представив Пекін, в одному з пунктів йдеться про непорушність суверенітету і територіальної цілісності, а інший закликає до негайного припинення вогню, що означає фактичне закріплення за окупантами тимчасово захоплених територій. А це вже порушення суверенітету й територіальної цілісності.

У ньому ("мирному плані" – 24 Канал) немає деталей, немає збалансованої логіки. В одному з пунктів йдеться про непорушність суверенітету і територіальної цілісності, а в іншому – про необхідність негайного припинення вогню, що означає саме передачу окупованих територій Росії: але це абсолютне протиріччя. Мирний план не може будуватися на задоволенні інтересів агресора, він має починатися з примусового виведення російських військ з України,

– наголосив Подоляк.

Щодо можливої пропозиції Китаю відійти на межі до 24 лютого 2022 року, радник голови ОП наголосив, що це не має сенсу після десятків тисяч смертей та ефективної оборони своєї землі. Крім того, будь-який компроміс та статус-кво призведе до нового загострення.

Водночас радник голови ОП вважає, що Китай не буде постачати зброю Росії, адже таким чином Пекін поставить під загрозу свої торгівельні зв'язки. Крім того, Подоляк переконаний, що прагматичність китайського керівництва не дозволить їм постачати зброю країні, яка перебуває на межі краху. Ну й найголовніше – китайське законодавство забороняє надавати зброю країнам, які перебувають у стані війни.