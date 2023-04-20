При цьому назва заходу та основний банер, який був за спиною спікерів, викликали дисонанс. Усе через кордони Угорщини, зображені на ньому, пише 24 Канал.

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Що не так з банером

Так, на банері заходу були зображені кордони не лише сучасної держави, а й кінця Першої світової війни. Понад сто років тому, до Тріанонського мирного договору, так звана "Велика Угорщина" була значно більшою сучасної країни.

Зокрема, після підписання договору у 1920 році "Велика Угорщина" втратила землі, які сьогодні входять не лише до України, а й до Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії та Сербії.

Користувачі мережі обурилися мапою

Таке зображення на банері викликало хвилю обурення у мережі. На це звернув увагу й румунський євродепутат Влад Георге. Він негативно оцінив рішення організаторів заходу. Зокрема, у своєму дописі у твітері, він наголосив, що цим Угорщина, яка є державою-членом Євросоюзу, підриває суверенітет Румунії, іншої країни-члена ЄС.

Це огидно й обурливо!

– написав він.

Зазначимо, що у коментарях до допису політику нагадали, що окрім Румунії Угорщина "підриває суверенітет" й інших держав.

Інший користувач твітеру пішов далі та назвав за такі вчинки Угорщину "нацистською державою". Ба більше, його цікавило, чому при цьому країна залишається членом НАТО та Європейського союзу.



Користувачів мережі обурила карта Угорщини / Скриншот