Відповідну заяву зробив керівник апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуляс. За його словами, Росія – партнер Угорщини, коли США – союзник, а відтак і друг.

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Гергей Гуляс наголосив, що Угорщина підтримує Україну. Він додав, що Росія може стати другом Угорщини, якщо поважатиме міжнародне право.

Ми серед тих, хто підтримує Україну. Росія – наш партнер, а не друг, Америка – наш союзник, а наші союзники – наші друзі, сказав він. Для того, щоб Росія була нашим другом, необхідно поважати міжнародне право,

– підкреслив він.

Помічник прем'єра Угорщини також прокоментував заяву Орбана про те, що України "не існує" у фінансовому плані.

За словами Гуляса, це цілком нормально, що економіці України потрібна підтримка, щоб функціонувати під час широкомасштабної війни з Росією.

При чому він додав, що не відомо, що було б з Україною, якби Київ не отримував фінансову допомогу.

Слід зазначити, що недавно Росія зарахувала Угорщину до списку так званих "недружніх" країн через підтримку санкцій ЄС. Попри це, глава МЗС Угорщини Петер Мійярто відвідав Москву, де домовлявся про транзит нафти та газу.

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