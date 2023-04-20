Соответствующее заявление сделал руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуляс. По его словам, Россия – партнер Венгрии, когда США – союзник, следовательно и друг.

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Гергей Гуляс подчеркнул, что Венгрия поддерживает Украину. Он добавил, что Россия может стать другом Венгрии, если будет уважать международное право.

Мы среди тех, кто поддерживает Украину. Россия – наш партнер, а не друг, Америка – наш союзник, а наши союзники – наши друзья, сказал он. Для того чтобы Россия была нашим другом, необходимо уважать международное право,

– подчеркнул он.

Помощник премьера Венгрии также прокомментировал заявление Орбана о том, что Украина "не существует" в финансовом плане.

По словам Гуляса, это вполне нормально, что экономике Украины требуется поддержка, чтобы функционировать во время широкомасштабной войны с Россией.

Причем он добавил, что неизвестно, что было бы с Украиной, если бы Киев не получал финансовую помощь.

Следует отметить, что недавно Россия причислила Венгрию к списку так называемых "недружественных" стран из-за поддержки санкций ЕС. Несмотря на это, глава МИД Венгрии Петер Мийярто посетил Москву, где договаривался о транзите нефти и газа.

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