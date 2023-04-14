Заявление Орбана о том, что война закончится, если США и Европа перестанут поддерживать Киев, прокомментировал представитель МИД Украины Олег Николенко, пишет 24 Канал. Он заявил, что из уст Орбана прозвучало очередное антиукраинское заявление.
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В МИД Украины указали на лицемерие Орбана
"Совсем не удивляемся, что оно (заявление – 24 Канал) получило мгновенную одобрительную реакцию в Москве", – сказал спикер МИД. Николенко указал на цинизм Орбана, который говорит о деньгах для Украины, когда сама Венгрия финансируется из ЕС.
"Цинично, что венгерское руководство высказывается о финансовых вопросах других стран в то время, когда сама Венгрия получает немалые деньги от Европейского Союза для поддержания своей экономической стабильности", – заявил представитель МИД.
Николенко призвал Орбана посмотреть правде в глаза. "Поддержка Украины – не благотворительность. Поддерживая Украину, Европа инвестирует прежде всего в свою собственную безопасность", – отметил он.
Николенко подчеркнул, что Венгрия должна быть благодарна Украине за то, что в Будапеште мирное небо.
Венгерские власти должны быть благодарны за то, что на фоне беспрецедентной российской агрессии украинцы, ценой собственных жизней, держат мирное небо над Будапештом и другими европейскими городами,
– резюмировал Николенко.
Киев предупреждал Будапешт об угрозах от подыгрывания Кремлю
- Хотя Россия причислила Венгрию к списку так называемых "недружественных" стран из-за поддержки санкций ЕС, правительство Виктора Орбана часто продвигает российские нарративы.
- Венгерский премьер Виктор Орбан выступает за пересмотр санкций против России. Также он неоднократно заявлял, что война в Украине идет исключительно из-за США, которые помогают Киеву.
- В то же время, Орбан не слишком критиковал Владимира Путина за захватническую войну. Более того, на фоне войны Венгрия даже договаривается с Россией о транзите газа и нефти.
- В прошлом году в МИД Украины объяснили Орбану, почему нужно поддерживать санкции против России.
- В частности, в Киеве подчеркнули, что если ЕС прекратит санкционное давление на Россию и военную помощь Украине, то российские танки будут в Будапеште быстрее, чем кто-либо из венгерского правительства сможет дозвониться в Москву. Что важно, в Киеве подчеркнули, что не желают, чтобы в Венгрии был какой-либо военный конфликт.