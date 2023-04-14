Заявление Орбана о том, что война закончится, если США и Европа перестанут поддерживать Киев, прокомментировал представитель МИД Украины Олег Николенко, пишет 24 Канал. Он заявил, что из уст Орбана прозвучало очередное антиукраинское заявление.

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В МИД Украины указали на лицемерие Орбана

"Совсем не удивляемся, что оно (заявление – 24 Канал) получило мгновенную одобрительную реакцию в Москве", – сказал спикер МИД. Николенко указал на цинизм Орбана, который говорит о деньгах для Украины, когда сама Венгрия финансируется из ЕС.

"Цинично, что венгерское руководство высказывается о финансовых вопросах других стран в то время, когда сама Венгрия получает немалые деньги от Европейского Союза для поддержания своей экономической стабильности", – заявил представитель МИД.

Николенко призвал Орбана посмотреть правде в глаза. "Поддержка Украины – не благотворительность. Поддерживая Украину, Европа инвестирует прежде всего в свою собственную безопасность", – отметил он.

Николенко подчеркнул, что Венгрия должна быть благодарна Украине за то, что в Будапеште мирное небо.

Венгерские власти должны быть благодарны за то, что на фоне беспрецедентной российской агрессии украинцы, ценой собственных жизней, держат мирное небо над Будапештом и другими европейскими городами,

– резюмировал Николенко.

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