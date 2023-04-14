Заяву Орбана про те, що війна закінчиться, якщо США та Європа припинять підтримувати Київ, прокоментував речник МЗС України Олег Ніколенко, пише 24 Канал. Він заявив, що з уст Орбана пролунала чергова антиукраїнська заява.

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У МЗС України вказали на лицемірство Орбана

"Зовсім не дивуємося, що вона (заява – 24 Канал) отримала миттєву схвальну реакцію в Москві", – сказав речник МЗС. Ніколенко вказав на цинізм Орбана, який говорить про гроші для України, коли сама Угорщина фінансується з ЄС.

"Цинічно, що угорське керівництво висловлюється про фінансові питання інших країн в той час, коли сама Угорщина отримує чималі гроші від Європейського Союзу для підтримки своєї економічної стабільності", – заявив представник МЗС.

Ніколенко закликав Орбана глянути правді в очі. "Підтримка України – не благодійність. Підтримуючи Україну, Європа інвестує насамперед у свою власну безпеку", – зазначив він.

Ніколенко наголосив, що Угорщина повинна бути вдячна Україні за те, що в Будапешті мирне небо.

Натомість угорська влада має бути вдячна за те, що на тлі безпрецедентної російської агресії українці, ціною власних життів, тримають мирне небо над Будапештом та іншими європейськими містами,

– резюмував Ніколенко.

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