Заяву Орбана про те, що війна закінчиться, якщо США та Європа припинять підтримувати Київ, прокоментував речник МЗС України Олег Ніколенко, пише 24 Канал. Він заявив, що з уст Орбана пролунала чергова антиукраїнська заява.
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У МЗС України вказали на лицемірство Орбана
"Зовсім не дивуємося, що вона (заява – 24 Канал) отримала миттєву схвальну реакцію в Москві", – сказав речник МЗС. Ніколенко вказав на цинізм Орбана, який говорить про гроші для України, коли сама Угорщина фінансується з ЄС.
"Цинічно, що угорське керівництво висловлюється про фінансові питання інших країн в той час, коли сама Угорщина отримує чималі гроші від Європейського Союзу для підтримки своєї економічної стабільності", – заявив представник МЗС.
Ніколенко закликав Орбана глянути правді в очі. "Підтримка України – не благодійність. Підтримуючи Україну, Європа інвестує насамперед у свою власну безпеку", – зазначив він.
Ніколенко наголосив, що Угорщина повинна бути вдячна Україні за те, що в Будапешті мирне небо.
Натомість угорська влада має бути вдячна за те, що на тлі безпрецедентної російської агресії українці, ціною власних життів, тримають мирне небо над Будапештом та іншими європейськими містами,
– резюмував Ніколенко.
Київ попереджав Будапешт про загрози від підігравання Кремлю
- Хоча Росія зарахувала Угорщину до списку так званих "недружніх" країн через підтримку санкцій ЄС, уряд Віктор Орбана часто просуває російські наративи.
- Угорський прем'єр Віктор Орбан виступає за перегляд санкцій проти Росії. Також він неодноразово заявляв, що війна в Україні триває винятково через США, які допомагають Києву.
- Водночас Орбан не надто критикував Владіміра Путіна за загарбницьку війну. Що більше, на тлі війни Угорщина навіть домовляється з Росією про транзит газу та нафти.
- Торік у МЗС України пояснили Орбану, чому потрібно підтримувати санкції проти Росії.
- Зокрема, у Києві наголосили, що якщо ЄС припинить санкційний тиск на Росію та військову допомогу Україні, то російські танки, будуть в Будапешті швидше, ніж хтось з угорського уряду зможе додзвонитися в Москву. Що важливо, у Києві наголосили, що не бажають, аби в Угорщині був будь-який військовий конфлікт.