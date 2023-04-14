Прем'єр-міністр Угорщини в ефірі радіо Kossuth заявив, що як тільки Європа та США перестануть "утримувати" Україну – війна закінчиться. За його словами, Україна не може сама себе фінансувати.

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Орбан каже, що війна закінчиться, якщо ЄС і США перестануть "утримувати" Україну

По суті, Україна у фінансовому відношенні – неіснуюча країна. Падіння економічних показників величезне, що цілком зрозуміло через війну. Очевидно, що Україна не може сама себе фінансувати. І в той момент, коли Америка та Європа відмовляться надавати їй кошти, війна закінчиться,

– заявив Орбан.

Він традиційно пожалівся на те, що Європа витрачає на "утримання" України десятки мільярдів євро, яких "бракує європейській економіці" і "очевидно, що це не може тривати нескінченно".

Орбан також обурений, що через загальні бюджети ЄС у фінансуванні України бере участь і Угорщина, але незважаючи на це, "становище угорської меншини на Закарпатті постійно погіршується".

Орбану слід звернути увагу на внутрішні проблеми